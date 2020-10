¿Es posible limpiar los antecedentes migratorios en Estados Unidos?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Solo me tomaron los datos y me dijeron que me vaya. Di una dirección y me enviaron unos papeles para que me presente ante un juez, lo cual hice. Asistí un par de veces, pero luego me cambié de domicilio y no supe más del caso”, esta es la historia del inmigrante Juan Pérez, quien dio este nombre para ocultar su identidad.

Pérez vivió durante varios años como indocumentado en Estados Unidos hasta que un día fue detenido por agentes de migración, por lo que esta situación lo llevó a enfrentar a la justicia estadounidense.

El inmigrante detalló que se presentó a las audiencias ante el juez y posteriormente realizó un cambio de domicilio y a raíz de eso no tuvo más noticias de su caso.

Luego del incidente Pérez contrajo matrimonio con su esposa y esta solicitó la residencia para él. Este procedió sacando el permiso de trabajo, el cual sin ningún problema le otorgaron, sin embargo, cuando brindó su Número de Seguridad Social algo inesperado pasó.

Al momento de brindar el registro en el sistema de salud de estadounidense, Pérez relató que apareció con una nacionalidad distinta y cuando fue por la tarjeta verde, para su sorpresa, se enteró que tenían una orden de deportación en su contra.

“Ahí mismo me arrestaron y me deportaron”, narró Pérez.

Intentó volver

“Luego traté de ingresar ilegalmente, pero “la migra” me agarró y no volví a intentarlo más. Tengo una hija ciudadana estadounidense, tiene 13 años, está enferma, tiene un marcapasos. ¿Será posible limpiar mi récord de inmigración con todos los años que han pasado?”, se preguntó Pérez con la preocupación por la salud de su primogénita.

De abandonar sus casos de inmigración y no presentarse a la corte, los individuos reciben inmediatamente una orden de deportación en ausencia.

Queda registrado para siempre

El abogado en temas de inmigración, José Guerrero, sostuvo que el récord migratorio no se limpia, queda para siempre, añadiendo que “este tipo de falta, como la orden de deportación en ausencia, no se quita. Cada vez que esa persona trate de pedir una visa o un ajuste de estatus, le dirán que no”, todo esto debido a que ya está registrado en el expediente y es para toda la vida.

El abogado Jaime Barrón señala que en caso de que la persona intentó regresar a Estados Unidos una vez esta fue deportada, “queda sujeta a una penalidad permanente” ya que trató de ingresar nuevamente al país sin la aprobación del servicio de inmigración.

Hay espacio para apelaciones

El gobierno estadounidense tiene el derecho de deportar a personas con órdenes legítimas de deportación final o en ausencia, sin embargo, algunas pueden estar sujetas a un proceso de impugnación.

El abogado Stephen Yale-Loer explica que “dadas las ineficiencias en el sistema de los tribunales de inmigración muchas personas pudieron haber recibido una orden de deportación ilegalmente porque el ICE no tenía su dirección correcta para notificarles sobre su fecha en el tribunal de inmigración”.

En este caso, la persona afectada tiene el derecho de reabrir su caso de inmigración, por lo que Yale-Loer apuntó que de atravesar esta situación debe llamar inmediatamente a un abogado.

Plazo de seis meses

Si una persona que tiene una orden final de deportación en ausencia y nunca se enteraron de que debían presentarse a la corte de inmigración, tienen un plazo de seis meses para reabrir su caso y explicar por que no se presentaron ante la justicia y el juez había emitido una orden de expulsión de los Estados Unidos.

La abogada Lilia Vásquez detalla que pueden explicar y demostrarle al tribunal por qué no se presentaron, por ejemplo, en el caso de que el gobierno haya emitido una orden de comparecencia con una dirección equivocada, o sin un lugar físico donde acudir ni una hora específica.

Generalmente cuando un juez emite una orden de deportación final no hay vuelta de página, ya que las personas con estas órdenes por lo general no cuentan con argumentos y deben saber que serán deportados y en caso de ser arrestados no tienen derecho de defenderse ante los tribunales.

Fuerte política migratoria

En cuanto a los inmigrantes deportados por permanencia indocumentada, ests deberán cumplir un castigo de tres años fuera si la presencia en el país fue de 180 días, pero el castigo aumenta a 10 años si la permanencia no autorizada supera los 365 días.

Si regresan antes de ese tiempo sin contar con una autorización por parte de las autoridades migratorias y son arrestados, enfrentarán cargos criminales y serán deportados de por vida.

El reingreso ilegal a los Estados Unidos después de una deportación es una falta demasiado grave, ya que no permite a los ciudadanos o residentes hacer nada por sus familiares inmediatos. Todo está en el marco de la “Ley del Castigo”

La también llamada “ley de los 10 años” fue aprobada por el congreso en 1966 durante el gobierno del presidente Bill Clinton.