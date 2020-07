Muere a los 98 años Carl Reiner, leyenda de la comedia en EEUU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El reconocido cómico estadounidense Carl Reiner falleció este martes a los 98 años en Beverly Hills, Los Ángeles, Estados Unidos.



De acuerdo con el medio Variety, Reiner falleció por causas naturales en su casa en la pretigiosa ciudad, donde vivió gran parte de su vida.

Reiner era considerado el motor de la comedia estadounidense, fue el creador de The Dick Van Dyke Show, uno de los show de comedia más éxitoso de la historia . Fue escritor, director y productor.



Ganó nueve premios Emmy, incluidos cinco para "The Dick Van Dyke Show".



Sus películas más populares como director incluyeron "Oh Dios", protagonizada por George Burns, en 1977; The Jerk, con Steve Martin, en 1979; y All of Me, con Martin y Lily Tomlin, en 1984.

Las últimas actuaciones de Reiner fue en peliculas como en el popular trío Ocean's Eleven y en televisión con papeles recurrentes en las comedias Two and a Half Men y Hot in Cleveland.