Me urge regresar a trabajar: "La Chilindrina" se queda sin ahorros

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de "La Chilindrina" del Chavo del 8, también se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus, pero no por estar enferma sino porque se le están acabando los ahorros.



Y es que debido al mortal virus sus presentaciones han sido canceladas y ella ha decidido no despedir a su equipo de trabajo y pagarles de forma normal, pero el dinero se le está acabando.



En una entrevista para Tv Notas, la famosa "niña" de la televisión dijo: “Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño".

Y es que al pertenecer al grupo vulnerable de la enfermedad, por su avanzada edad, la actriz mexicana aseguró que ha tomado todas las medidas para protegerse y su hija Verónica es la que ha estado al pendiente de ella durante el confinamiento.



“Mi hija Verónica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas del mismo fraccionamiento, así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos", contó en la misma entrevista.



Sin embargo, debido a la situación "La Chilindrina" aseguró que podría dedicarse a vender unos cuadros que ella misma pintó y que empezó a hacerlo por "hobby" para no aburrirse durante la pandemia, pero debido a su situación económica el panorama podría cambiar.

“Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos... Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows”, comentó.



Además, reveló que está trabajando para reeditar su autobiografía, misma que publicó en 2015, para añadir detalles de su vida con su esposo, quien murió en 2019.