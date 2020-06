Covid-19 y discriminación: en Copán intentan matar a los infectados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Copán, al occidente de Honduras, no solo lucha contra el covid-19, sino que también contra la discriminación, el estigma y hasta la violencia.

Con 36 casos positivos, un muerto y seis recuperados al 16 de junio, el personal médico de este departamento ha tendido que realizar maniobras para que los pacientes infectados no sean agredidos por personas que “creen que matándolos no les va a dar” coronavirus, en palabras de Gloria Fajardo, directora de la Región Metropolitana de Copán.

Copán registró su primer caso de la enfermedad el pasado 15 de abril, desde entonces, ser portador del covid-19 no solo significa luchar contra un virus, sino contra personas que por desinformación o miedo a infectarse intentan agredirlos y hasta matarlos.

“Aquí es bien fuerte la discriminación para el paciente covid-19. Tuve una que le iban a meter fuego, anoche (el pasado viernes) casi me matan a uno, ha sido horrible”, contó con preocupación a EL HERALDO la doctora Fajardo.

Copán, que limita con Guatemala, paralizó sus actividades días después de iniciar la cuarentena a nivel nacional. Cuando se conoció sobre el primer caso, pasó casi un mes para que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informara de tres nuevos contagios.

Nueve días después hubo un contagio más, pero tras una semana el número de disparó y registró 13 en 24 horas, aunque puede incidir el retraso de las pruebas.

Siete casos se registraron el 12 de junio y otros siete se confirmaron el 16 de junio, para un total de 39 contagios.

Aunque han sido pocos los casos en comparación a Francisco Morazán y Cortés -los departamentos que concentran el 85% de los infectados- ningún otro lugar ha tenido que movilizar a los contagiados que están hospitalizados para que no sean agredidos.

“Los hemos sacado de madrugada y los hemos pasado para otro lado”, contó la directora de la Región Metropolitana de Copán.

Pero la discriminación no solo se vive en el centro asistencial, pues las personas que se recuperan desde casa también han tenido que pasar por intimidaciones y amenazas.

“Algunos de los que están en las viviendas no, pero la gente en la calle sí los discrimina; tuvimos una que le pusieron alambre de púas en las colonias colindantes, a otras en las pulperías no les venden, otras que no las dejaron entrar al municipio”, denunció la experta.

Fajardo también advirtió que muchos de los infectados en este departamento son asintomáticos y, aunque Sinager solo registra una muerte por la enfermedad, ella habló de tres fallecidos.

“La mayor parte de los pacientes que tenemos afuera son asintomáticos, solo hemos tenido tres pacientes que son los que han fallecido, que han tenían síntomas”, puntualizó.

A la espera del hospital móvil

Sin respiradores y con una sala improvisada con capacidad para 16 pacientes, Copán también está a la espera de un hospital móvil que los ayude a solventar la crisis que se puede venir porque los pobladores no acatan la cuarentena.

De acuerdo con Fajardo, en las plazas, calles y otros lugares, las personas caminan como si nada pasara, mientras el país lucha por controlar el número de contagios y muertes.

Copán solo tiene un centro asistencial público, el Hospital Nacional de Occidente, que cuenta con ocho ventiladores mecánicos, sin embargo, se desconoce si recibieron más aparatos de los que recién compró el gobierno durante la emergencia sanitaria.

En la improvisada sala para pacientes con coronavirus solo hay 16 camas, cuatro de ellas están ocupadas por personas infectadas y que se encuentran en condición estable, según relató Fajardo.

“Los respiradores que existen están en el hospital, allí no hay porque es una sala improvisada y necesita compresores especiales y salía muy caro”, dijo la experta al ser consultada sobre las condiciones de la sala en que eran atendidos los contagiados de coronavirus.

“Estamos en la espera de un nuevo hospital, se está arreglando la parte de atrás para el hospital móvil que nos van a traer con capacidad de 51 camas. Ese lo traen del extranjero, no ha llegado todavía”, continuó diciendo.

El presidente Juan Orlando Hernández informó a inicios de mayo que en junio estarían listos los hospitales móviles que el Estado compró a través de Invest-H.

El mandatario aseguró que al llegar al país estarían instalados en una semana, pues ya se había adecuado los terrenos con agua potable, energía eléctrica y aguas negras.

Los centros serían colocados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Santa Rosa de Copán, en una ciudad de Olancho y en Danlí.

No obstante, Marco Bográn, director de Invest-H, luego rectificó al anunciar que las unidades probablemente llegarán en julio.