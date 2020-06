¿Cómo fue que el protagonista de "Malcolm" perdió la memoria?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Frankie Muniz, conocido como "Malcolm el de en medio" o el "Agente Cody Banks", sufrió severos problemas neuronales que derivaron en una pérdida de la memoria.

El actor contó todos los detalles cuando fue invitado al programa "Dancing with the stars", donde platicó los escasos detalles que recuerda de su pasado.

"El mejor año de mi vida es este. Es una combinación de todo lo que he logrado y de cómo puedo ayudar a los demás. Logré todo lo que quise pero la realidad es que casi no recuerdo nada de eso. Casi se siente como que no fui yo", dijo mientras bailaba.

+¿Recuerdas a "Dedotes"? Este fue el triste final de Octavio Castro

Resulta que en 2012 fue hospitalizado de emergencia por un accidente a causa de un derrame cerebral.

Nueve contusiones y mini infartos dieron resultado a una pérdida de memoria que él ni siquiera se explica cuándo inició.

VEA: Los famosos que terminaron internos en un manicomio

En 2009 Frankie Muniz tuvo un accidente vehicular.

Cuando se afectan áreas del cerebro que sirven como mecanismo de memoria se podrían desencadenar problemas de amnesia, sobre todo si se presentan de manera frecuente.

El actor narró que en esa época su mayor fortaleza fue su novia Paige, quien durante años le ha ayudado a revivir cada momento al escribir en una libreta todas sus vivencias.

“La gente piensa que mi mejor año sería el que empezó Malcolm porque me permitió vivir mis sueños. He hecho todo lo que quería hacer, pero la verdad es que no recuerdo mucho de eso. Creo que casi parece que no era yo. Realmente no tengo recuerdos de estar en la serie. Mi memoria de estar en la ficción es ver los episodios", expresó para sorpresa de los fanáticos.

ADEMÁS: El triste final de Rui Torres, el presentador de Art Attack