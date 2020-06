Madre de familia: “Mis hijos me lloran cuando no tengo ningún peso”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una madre hace hasta lo imposible por sus hijos y la pandemia ha provocado que muchas dejen a un lado la pena, olvidarse de los riesgos que representa el Covid-19 y salir a las calles a buscar el pan de cada día.



Con una mascarilla reutilizada que se ha deteriorado por el constante uso, la señora Nancy Castro se aposta a un costado del anillo periférico, eleva su mano derecha y con los dedos índice y medio pareciera que hace el símbolo de amor y paz, pero en realidad solicita dos lempiras para calmar el hambre.

“Mis hijos me lloran cuando no tengo ningún peso y a mí se me hace un nudo, porque son dos niños pequeños, yo mantengo a mis hijos con mi trabajo, pero ahora con esto...”, lamentó la abnegada madre.



“Nunca había pedido, hasta ahora que tocó porque el presidente puso esto y dijo que iba a ayudar, pero dos veces han pasado por la colonia donde nosotros vivimos, pero no nos ayudan”, se quejó la madre desesperada.

“Al principio me dio pena pedir porque nunca lo he hecho pero lo hago por mis hijos, tengo dos hijos a quien mantener”, recalcó, ya que antes que llegara la pandemia se dedicaba al aseo de viviendas, pero ahora no puede salir.



Al consultarle si no le da miedo contraer el virus, aseguró que no, porque primero anda con Dios y cuando llega a la casa se cambian y se bañan. “Nosotros queremos respuesta del Presidente, porque si van a escoger la gente para dar alimentos no es justo”.



