Horrendo giro en historia de mujer que fingió secuestro de su hijo en Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de Miami fingió el secuestro de su hijo después de tratar de ahogarlo dos veces, informaron el sábado las autoridades.

Agregaron que hay testigos que rescataron al niño de un canal la primera vez y que el segundo intento de asesinato terminó con la muerte del niño.



Patricia Ripley, de 45 años, enfrenta cargos de asesinato premeditado y estaba encarcelada sin fianza, informó la fiscal del estado para Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle. En los registros de la cárcel no figuraba el nombre de ningún abogado que pudiera hablar en nombre de Ripley.

El niño, Alejandro Ripley, de 9 años, era autista y no hablaba. Su cadáver fue encontrado el viernes flotando en un canal de un campo de golf.



En una entrevista el sábado, Fernández Rundle dijo que Ripley aparentemente intentó ahogar a su hijo una hora antes en un canal diferente, pero residentes cercanos escucharon gritos y lo rescataron.

Fernández Rundle recalcó que debido a que el niño no hablaba, no pudo decirle a sus rescatistas que su madre trató de matarlo. Entonces, agregó la fiscal, Ripley llevó a su hijo a otro canal.



"Desafortunadamente lo llevó al segundo canal y no había nadie allí", dijo Fernández Rundle en una entrevista con The Associated Press. "Lo intentó una vez y la gente lo rescató. Estaba vivo. Pudo haber seguido vivo. Ella tenía la intención, según los hechos del caso, de matarlo".



El departamento de policía de Miami-Dade informó que la madre afirmó primero que fue emboscada el jueves por la noche por dos hombres negros que buscaban drogas y que le robaron su teléfono celular y una tableta, además de secuestrar a su hijo, antes de huir. Las autoridades emitieron entonces una Alerta Amber en el área al sur de Miami.

El cadáver del niño fue sacado del canal la madrugada del viernes mientras la policía continuaba interrogando a su madre.



Una declaración jurada de arresto dice que ella proporcionó "declaraciones contradictorias" y que finalmente se enfrentó con declaraciones de testigos y videos que mostraron su primer intento de empujar al niño al canal.



El documento dice que ella se retractó de su versión y que admitió que llevó al niño a otro, afirmando que "él va a estar en un lugar mejor".