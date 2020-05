10 de los 28 municipios de Francisco Morazán reportan casos positivos de coronavirus

Actualmente el total de casos positivos de los nueve municipios están en condición no grave y son monitoreados por los médicos municipales con llamadas diarias.

Jeshua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coronavirus ha ganado terreno por los cuatro puntos cardinales del departamento de Francisco Morazán.



El enemigo invisible ha logrado penetrar el 38 por ciento de sus municipios, es decir, en diez de los 28 que lo conforman.



El primer caso positivo en el país se reportó en el municipio del Distrito Central y los médicos de la Región Departamental de Salud (RDS) presumen que de este lugar surgió el despliegue del virus a los otros nueve municipios contagiados del norte, sur, este y oeste.



Esta entidad está a cargo de 27 municipios, de estos, nueve tienen casos positivos.



El otro municipio que depende de la Región Metropolitana de Salud y con los niveles más altos de infectación es el Distrito Central.



La doctora Ana Ludys, titular de la departamental de Salud, explicó a EL HERALDO que los pacientes positivos no son autóctonos de cada municipio, sino que estos han migrado desde la capital.

“El análisis que hemos tenido es que la mayoría de estas personas (pacientes positivos) trabajan en el Distrito Central, entonces ellos laboran en colonias donde hay Covid-19, se contagian y traen el virus a su municipio”, explicó.



Para Ludys, los 42 casos positivos que están en los nueve municipios son minoría en comparación a una población que ronda en unos 400 mil habitantes.



“Los casos se han controlado porque no han ido a trabajar, eso nos ha ayudado a que se mantengan las cifras”, aseguró.



También agregó que las acciones de las fuerzas vivas y de las comunidades al cerrar las entradas y desinfectar a todo el que ingresa a los lugares ha ayudado a mitigar la situación.







Las atenciones

Actualmente el total de casos positivos de los nueve municipios están en condición no grave y son monitoreados por los médicos municipales con llamadas diarias.



Si los pacientes presentan complicaciones, serán trasladados a un hospital con una ambulancia del 911.



Según la galena, el personal sanitario está siendo abastecido con su equipo de bioseguridad y asegura que la protesta de hace unos días fue un mal entendido, ya que era un rol de trabajo el solicitado, pero que ya hay mutuo acuerdo y las funciones se desarrollan con normalidad.



El DC, con más casos

La lista de los municipios de FM con mayor número de contagios la encabeza el Distrito Central con 343 casos, según la base de datos de EL HERALDO que es alimentada de los informes de Sinager.



Sin embargo, Harry Bock, jefe de la Región Metropolitana de Salud, desmiente que todos los casos de los nueve municipios han salido de la capital y asegura que debe de haber un mayor análisis por las autoridades departamentales para conocer el origen de los contagiados.



“Es bien difícil, no puede ser que todos se contagiaron aquí en Tegucigalpa. Tenemos el ejemplo de un caso positivo en la Abraham Lincoln y venía desde Sabanagrande, entonces no se puede decir que los casos se han dispersado de acá”, explicó.



El galeno ejemplificó con otro caso. Un paciente de Orica, quien se contagió en su lugar, dejó su municipio por estigmatización y se trasladó a la capital.



Al igual recomendó que para conocer a fondo el origen del contagio, la departamental deberá de estudiar a cada paciente positivo, hasta alcanzar una línea de tiempo en la que identifican el caso, cuándo dio positiva la muestra y cuándo fue tomada la prueba.



“Así como puede ser cierto, tampoco lo puede ser, por eso es necesario el análisis de cada caso para conocer esa línea de tiempo que es desde la circunvalación para determinar dónde pudo ser el contagio del paciente”, insistió.