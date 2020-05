Seúl insiste en que los rumores sobre Kim Jong Un son falsos

SEÚL, COREA DEL SUR.- Corea del Sur sigue confiando en que no se han producido “sucesos inusuales” en Corea del Norte, según reiteró el domingo un importante funcionario norcoreano, sugiriendo que los rumores sobre la salud del líder Kim Jong Un son falsos.



Seúl tiene “suficiente información como para decir con confianza que no hay sucesos inusuales” en Corea del Norte que respalden las especulaciones sobre la salud de Kim Jong Un, indicó el ministro de Unificación, Kim Yeon-chul, en un foro a puerta cerrada en la capital surcoreana.

El ministro dijo que no podía revelar qué información en concreto había llevado a esa conclusión, pero insistió en que había pasado un complejo proceso de análisis.



Los rumores sobre la salud de Kim empezaron después de faltara a la conmemoración el 15 de abril del 108vo cumpleaños de su abuelo, el fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung. Kim Jong Un es la tercera generación de su familia que gobierna el país, y no se había perdido la celebración, una de las más importantes en el país, desde que asumió el poder a la muerte de su padre, Kim Jong Il, a finales de 2011.



Las declaraciones del ministro reiteraban comentarios previos del gobiernos surcoreano sobre que Kim Jong Un parece estar gestionando los asuntos del estado con normalidad y que no se ha detectado una actividad inusual en Corea del Norte. Esos comentarios no lograron disipar los rumores sobre Kim, alimentados por el silencio en los medios estatales norcoreanos sobre el paradero del líder.



Kim es el líder absoluto de un país con un programa armamentístico nuclear, de modo que su salud es de un enorme interés dando en la región como en el resto del mundo. Si algo le ocurriera podría producirse un momento de inestabilidad en Corea del Norte, según algunos expertos.

