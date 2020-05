La inesperada reacción de Paulina Rubio tras burlas por polémico Instragram Live

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Si hay alguien que se toma con mucho humor sus errores, esa es la cantante Paulina Rubio quien recientemente publicó un video en el que se burla de sus errores ocurridos durante su reciente Instragram Live.

Rubio realizó una transmisión en vivo el pasado sábado en beneficio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y Global Citizen.

Durante la intervención Paulina habló sobre el confinamiento por la emergencia a raíz del Covid-19, fue entonces cuando se le vio un tanto errática. "Yo me uno a la causa, yo me quedo en causa", dijo, en vez de pronunciar "yo me quedo en casa".

El video causó gran revuelo entre los cibernautas quienes aseguraron que la mexicana se encontraba alcoholizada.

Al ver todos los comentarios Paulina decidió editar el video de la transmisión, pero de una forma muy divertida y madura. Decidió burlarse de sus propios errores y tomó cada una de las partes del clip donde se equivocó y a doble pantalla comenzó a parodiarse sola.

Paulina Rubio también se refirió al episodio por medio de sus historias de Instagram escribiendo "mi abuela ha dicho que siempre van a hablar de ti y que es mejor que lo hagan a que te ignoren”.







