Esposa de Rubilio: "Respeten mi privacidad, todos tenemos problemas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Angie García, esposa Rubilio Castillo, se pronunció por primera vez tras interponer una denuncia por violencia doméstica contra el delantero de Motagua.



La joven madre aseguró, en un pequeño mensaje, que no es justo que su familia se vea tan expuesta cuando existen mayores problemas en el país.



La reacción también surge luego de ser criticada por no presentar una orden de alejamiento contra Castillo y solo pedir que el motagüense se comprometiera a no volver a cometer una agresión física.



Asimismo, y aunque el jugador azul ya había desmentido la fotografía en su cuenta de Twitter, García publicó una imagen de ella donde aparece muy sonriente para terminar de mostrar que ella se encuentra bien.

Esta fue su publicación:

Buenos días. No entraré en polémica. Simplemente quiero aclarar que las fotos expuestas anteriormente en redes sociales no es mi persona. Igual pido respeten mi privacidad, todos tenemos problemas. No es justo que mi familia sea el centro de atracción habiendo muchas otras problemáticas que solucionar. Tengan buen día.

La imagen que compartió con su mensaje. Foto: Facebook







La noche del lunes el jugador motagüense fue llevado a la Jefatura Metropolitana #1 del barrio Los Dolores, luego que se recibiera la denuncia de violencia doméstica.



Horas más tarde, el catracho aceptó haber agredido física y psicológicamente a García, por lo que los juzgados determinaron sancionarlo con dos meses de servicio comunitario.

Lea aquí: Rubilio Castillo: "Yo amo a mi esposa y la respeto en todo momento"



Rubilio aseguró que el hecho es un mal entendido de terceras personas y aseguró que muy pronto dará a conocer su versión.