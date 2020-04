Pitbull lanza canción benéfica para animar a sus fans en cuarentena

Pitbull lanzó una nueva canción titulada 'I Believe That We Will Win' con la esperanza de animar a sus fans durante la pandemia del coronavirus.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Pitbull quiere ayudar a sus fans a combatir la tristeza por el coronavirus con un nuevo himno dance: "I Believe That We Will Win" (Creo que nosotros vamos a ganar).



El cantante y rapero cubano-estadounidense, cuyo verdadero nombre es Armando Christian Pérez, lanzó el tema con un video lírico el domingo. Todas las ganancias del sencillo apoyarán los esfuerzos por la pandemia de las organizaciones benéficas Feeding America y Tony Robbins Foundation.



Pitbull, quien como muchos artistas se vio obligado a cancelar conciertos, dijo en entrevista con The Associated Press que su primera preocupación no fue su agenda de trabajo sino cómo ayudar al público, a la sociedad. Tras escuchar un lema coreado en partidos de baloncesto universitarios, encontró la respuesta con "I Believe" (Yo creo).





Parte de la letra, que combina inglés y español, dice: "Que Dios bendiga a toda tu familia, mis amigos, de parte Armandito, dale duro a este virus".

"La motivación detrás de la canción viene siendo motivar al planeta, motivar a todo el mundo y que no dejen que los asusten afuera", dijo Pitbull desde su casa en Miami. "Tenemos el tiempo ahora mismo para educarnos, tenemos el acceso con el teléfono para poder ver lo que está pasando en el mundo de verdad, no solamente el número de la gente que están infectadas o la gente que se ha muerto de este virus y que Dios los bendiga, pero también el número de la gente que se ha recuperado de este virus".



Un amigo cercano le envió el coro con un "beat" (ritmo). Una hora después la canción estaba escrita; dos horas más tarde, completamente grabada. El video lo filmó en el barrio de La Pequeña Habana, parado en la azotea de una de las 11 escuelas públicas subvencionadas SLAM (Sports Leadership And Management Academy) que ha lanzado a nivel nacional. Ahora quiere que sus fans "crean" y encuentren la fuerza para superar esta crisis global.



"La música para mí es un idioma universal", dijo Pitbull. "Es lo que une las sociedades, las personas, el público, y eso es lo que necesitamos ahora mismo. Así que para todo el mundo allá afuera, ojalá que esto es algo que te dé esa inspiración y que te dé esa fuerza de saber que hoy esto es pa' lante, pa' arriba, no mires pa' atrás ni para (coger) impulso".



"Necesitamos que la gente allá afuera mantenga la mente fuerte para que sus cuerpos puedan batallar esto", agregó. "El mensaje es que yo creo que vamos a ganar. No, yo SÉ que vamos a ganar".