Honduras: Ya se han gastado L 2,200 millones para combatir el coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alrededor de 2,200 millones de lempiras ha ejecutado el gobierno de Honduras hasta el 3 de abril para enfrentar la pandemia del coronavirus (Covid-19) en el país.



"Es una gran cantidad de dinero, pero si todo está transparente, pues me parece bien, pero si no la hay, se debe de empezar a indagar. No hablamos de cualquier cantidad", dijo a EL HERALDO el epidemiólogo Tito Alvarado.



Un informe publicado en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Finanzas indica que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ha ejecutado 129.7 millones lempiras, mientras que la Secretaría de Salud 128.1 millones, y otras instituciones invirtieron 1,937 millones, lo que suma hasta los primeros días de abril 2,195 millones lempiras.

El siguiente gráfico muestra la ejecución por institución y el detalle de ese monto. EL HERALDO actualizará esta información cada vez que el gobierno proporcione más información.

Vea: Salud proyecta más de 1,000 casos de coronavirus en Honduras

El gasto debe reflejarse

Para Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), los más de 2,000 millones de lempiras ejecutados por autoridades estatales son un reflejo de la vulnerabilidad del sistema sanitario para afrontar el Covid-19.



"En primer lugar esa gran cantidad de dinero muestra la deficiencia que ha venido arrastrando el sistema de salud pública; en segundo lugar sí es insuficiente y en tercer lugar, para esa cantidad de recursos, tiene que verse reflejado en la realidad y no se ve", comentó a EL HERALDO.



En ese sentido, el experto lamentó que el gobierno no ha mostrado la entrega de los insumos comprados ni ha entregado el equipo en los hospitales del país.



"Con esos niveles de compra, uno podría decir coloquialmente: Que se venga el coronavirus. Pero lamentablemente ni siquiera sabemos dónde están los implementos. Con esta situación uno piensa tres cosas: o es mentira o los insumos están en la casa de un particular o se los robaron", consideró.



Entre lo comprado figuran 130 mil mascarillas N95 a 190 lempiras cada una, sumando 24.7 millones de lempiras. También aparecen 91 mil pastillas de azitromicina, además dos hospitales móviles, uno de 4.6 millones de lempiras y otro de 947 mil lempiras.



De igual manera está la adquisición de 450 ventiladores mecánicos para adulto a 760,626 lempiras cada uno, sumando 342 millones lempiras, y 710,744 sacos solidarios a 500 lempiras cada uno, para sumistrar alimento a los hondureños durante la cuarentena.

Además: Coronavirus se multiplica y daña varios órganos del cuerpo humano

Más fondos

El presidente de Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, precisó a EL HERALDO que los más de 2,000 millones de lempiras ejecutados por el gobierno en la lucha contra el coronavirus son insuficientes.



"Estamos seguros de que los 2,000 millones son insuficientes para enfrentar esta crisis y que una buena parte de estos recursos se han destinado al sector Salud, sin embargo, tenemos que estar seguros del correcto uso de esos recursos para darle confianza al pueblo hondureño", puntualizó.



Sin embargo, mencionó que "no podemos afirmar que se haya o no hecho un correcto uso de los fondos gastados o invertidos hasta hoy".



"Consideramos que la emergencia no puede o debe ser obstáculos para no ser transparentes y no rendir cuentas", recalcó.

Por su parte, Gabriel Rubí, titular de Copeco, argumentó en una entrevista anterior a EL HERALDO, en la que se abordó el tema de la transparencia del recurso, que los fondos asignados a la institución que presidía fueron utilizados de acuerdo a lo que se tenía establecido en el plan de emergencia.

"Lo recursos se utilizaron de una manera correcta y transparente. Todo está en orden", dijo en su momento Rubí. Aseguró que la inversión por la pandemia en Honduras aún no ha llegado a las cifras elevadas y anunció la adquisión de 500 ventiladores mecánicos para pacientes críticos con el Covid-19..



"El gasto no ha sido mayor, se han hecho transferencias a las instituciones, pero no han sido ejecutado ese presupuesto porque en primer lugar no estamos ni si quiera en el 15 por ciento de la fuerza con que el coronavirus va atacar en Honduras", aclaró.

El gobierno de Honduras disponía, en una primera fase, de 3,800 millones de lempiras para realizar compras directas destinadas a enfrentar la emergencia por el Covid-19. Este monto será auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).



El Congreso Nacional aprobó el 13 de marzo anterior más de 12,000 millones de lempiras (420 millones de lempiras) para combatir el Covid-19 a través de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social.

Mientras que el 3 de abril, el parlamento hondureño aprobó en sesión extraordinaria otros 60 mil millones de lempiras (2,500 millones de dólares), además de otras medidas fiscales, para atender la crisis.

En la siguiente tabla podrá explorar la descripción de lo comprado, su precio unitario, el gasto total en lempiras y dólares, así como la institución que ejecutó la partida.

De su interés: Equipo de la UNAH proyecta entre 8 a 10 semanas más de aislamiento