Naasón Joaquín acusado de abuso infantil gana apelación en EEUU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un tribunal de apelaciones de California falló este martes a favor del líder religioso mexicano, Naasón Joaquín García, acusado de abuso de menores, y ordenó desestimar su caso por errores de procedimiento.



La corte de apelaciones del Segundo Distrito de Los Ángeles ordenó desestimar los cargos que se le imputaron al religioso, entre ellos violación de menores y pornografía infantil.



El líder del culto Luz del Mundo está aún detenido, aunque no está claro si esta decisión podría dejarlo en libertad.

ADEMÁS: Médico de un pueblo en España ha logrado mantenerlo sin casos de Covid-19



Los jueces fallaron a favor de García, argumentando que en el proceso en la corte superior de Los Ángeles hubo errores de procedimiento, como audiencias fuera de tiempo o el hecho que no se le ofreció un juicio expedito.



Un portavoz de la fiscalía de California dijo a la AFP que "están revisando la decisión de la corte", que no es definitiva hasta dentro de 30 días.



García fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles el 3 de junio. En julio se le negó la libertad pues la información brindada por las supuestas víctimas era "muy detallada" y porque García presentaba "riesgo de fuga".



Junto con García fueron capturadas dos mujeres consideradas sus cómplices y una tercera se encuentra fugitiva. No está claro cómo esta decisión las afecta.



Luz del Mundo fue fundada en 1926 en Guadalajara por el padre del acusado, Eusebio Joaquín González, quien aseguraba haber tenido en sueños una "revelación divina".



La congregación surgió como una rama de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, derivación de la Iglesia Pentecostal, y sus fieles, que se les denomina "aaronitas", requieren permiso de los líderes dirigentes para viajar, estudiar, trabajar o casarse.



En marzo, las autoridades mexicanas congelaron casi 20 millones de dólares en cuentas de seis personas ligadas a la iglesia Luz del Mundo.

LEA TAMBIÉN: OPS preocupada por Nicaragua, insta a prepararse más