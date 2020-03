Daddy Yankee y Mireddys celebran 25 años de casados con tiernos mensajes

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El reguetonero Daddy Yankee y su esposa Mireddys celebraron 25 años de feliz matrimonio y ambos decidieron felicitarse con tiernos mensajes de amor en redes sociales.



Fue el intérprete de "Gasolina" el que compartió en su cuenta de Instagram una imagen de él y su esposa cuando eran más jóvenes, recordando el apoyo incondicional que le ha brindado la madre de sus hijos.



"Una reina cree en ti, no te desanima. Una reina es leal, no piensa en traición. Una reina es como el ajedrez, siempre protege a su rey. Una reina como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el mundo. Hoy esta reina y yo cumplimos #25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor, pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es la mejor. En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su amor y ella es mi corona", fue el romántico texto que publicó el famoso cantante.

Vea aquí: Mireddys González, la mujer que le robó el corazón a Daddy Yankee

Con esta imagen celebró su aniversario con Mireddys. Foto: Instagram







Por su parte, la amada del Big Boss, quien suele mantener un bajo perfil en las redes sociales, escribió: "Amor, respeto y admiración es lo que siento por ti. Eres el esposo soñado por cualquier mujer. Tu integridad, dedicación y temor a Dios son el resultado de este aniversario de boda. Hoy celebro junto a ti el amor que nos tenemos. Gracias porque siempre has dado lo mejor de ti para hacerme feliz. Quiero apretar tu mano a los 100 años y poderte decir: Lo logramos".



Agregó: "Hace 25 años que tomé la mejor decisión de mi vida junto al hombre más bello del mundo. Te amo Raymond Ayala Rodríguez @daddyyankee De la mano de Dios serán muchos años más de amor entre nosotros #25aniversario".

Daddy Yankee y su esposa forman parte de una de las parejas más estables en el mundo del género urbano.