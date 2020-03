"Quédate en casa, tú que puedes", desgarradora súplica de doctora española

MADRID, ESPAÑA.- Con el rostro visiblemente agotado y una voz suplicante, una doctora española imploró a las personas seguir obedeciendo la cuarentena para evitar contagiarse de coronavirus.



La mujer se tomó un momento de su tiempo para grabar un video desde el interior de su vehículo dijo: "Quédate en tu casa, no salgas por favor, no aproveches que te dejen sacar al perro o que se puede salir a comprar para hacerlo todos los días o varias veces al día, porque esto está empezando".

VEA: China pone a disposición del mundo cubrebocas y expertos



Por un instante, los ojos de la mujer se comenzaron a llenar de lágrimas ante la impotencia de contar la crítica situación médica que se vive en los centros hospitalarios de España.



"Es muy gordo lo que viene, es muy gordo... No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipo de protección, yo salgo de trabajar todos los días después de 10 horas de turno, así con esta cara y con lágrimas, así que por favor, ¡quédate en tu casa, tú que puedes!", finalizó.



España es el tercer país más afectado por el coronavirus, después de Italia y China, tan solo en Madrid, se registran alrededor de 9,000 personas contagiadas.

ADEMÁS: España registra casi 5,000 nuevos casos en un día



Las autoridades han informado que temen que el número siga en aumento, ya que pese a que la población está cerca de cumplir dos semanas de cuarentena obligatoria, en las últimas horas se han descubierto cerca de 5,000 nuevos casos.