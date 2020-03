Vive Latino se celebra con toque sanitario en México 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Es hora del Vive Latino, y en la entrada se suma un nuevo filtro a los habituales controles de seguridad: a cada uno de los asistentes se le toma la temperatura y un fuerte olor a gel antibacterial impregna el aire.



Pasado este filtro, la dinámica del festival musical _uno de los más importantes de Latinoamérica_ no cambia mucho: la gente camina eufórica rumbo a los escenarios y también se aglomera en los conciertos.



En la primera jornada del festival, diversas personas dijeron a The Associated Press que no dudaron en venir por el nuevo coronavirus que ha obligado a cancelar numerosos eventos multitudinarios en otras partes del mundo.

LEA: Danna Paola niega tener coronavirus: 'No me retuvieron en España, estoy bien'



"Vemos que tienen mucho gel antibacterial, entonces estará bien, por lo menos entre cada banda limpiarnos las manos", dijo el profesor Rodrigo Viera, de 23 años, quien llegó acompañado por su novia Anahí Álvarez, de 22.



"Vamos a correr el riesgo", dijo Álvarez, estudiante de administración y gestión de empresas. Para ambos era su primer Vive Latino y estaban listos con sus playeras de Guns N' Roses, la banda principal del primer día del festival que se realiza este fin de semana en el Foro Sol de la Ciudad de México.



El viernes se anunciaron las bandas que cancelaron su participación, debido en muchos casos las restricciones de viaje en sus países. Viera dijo que quería ver a Soulwax, una de las bandas canceladas, pero que esto no lo desanimó: "Por una banda no se echa a perder el festival", dijo.



A diferencia de otros países, México no ha tomado medidas tan extremas como cancelar todas las actividades multitudinarias, aunque el sábado anunció que adelantaría dos semanas el receso de primavera de las escuelas y se extenderá por todo un mes hasta el 20 de abril.



Las autoridades sanitarias informaron que los contagios en el país pasaron en las últimas horas de 26 a 41.