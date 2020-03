Harry y Meghan tendrán su último compromiso monárquico

LONDRES, INGLATERRA.- El príncipe Harry y su esposa, Meghan, la duquesa de Sussex, efectuarán su último compromiso monárquico el lunes en la Abadía de Westminster en Londres, antes de iniciar su exilio autoimpuesto en América del Norte.



Esto marcará el final de un drama de dos meses que comenzó cuando la pareja anunció planes para alejarse de sus roles como miembros de la familia real británica y ganarse la vida ellos mismos. Un territorio desconocido para la Casa de Windsor.

En una declaración personal, Harry y Meghan revelaron que tenían la intención de ser "financieramente independientes" y "equilibrar" su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte, mientras continuaban honrando a la reina Isabel II, de 93 años. En resumen, querían ser de la realeza a tiempo parcial.



Pero no hay precedente de esto en la monarquía británica. Después de todo, Eduardo VIII fue rechazado prácticamente por todos después de que abdicó para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson en 1936.



Los contribuyentes agraviados insistieron en que Harry y Meghan pagaran los 2,4 millones de libras (3,1 millones de dólares) de dinero público gastado para renovar la casa en Windsor donde planeaban vivir.



Finalmente, la reina intervino: Harry y Meghan dejarían de cumplir con sus deberes reales en marzo, pagarían los costos de renovación y no recibirían dinero público después de retirarse. Si bien la pareja siempre será parte de la familia, no se les permitirá usar la palabra "real" para ganarse la vida.



¿Y ahora qué? Para empezar, no usarán sus títulos reales.

Pero quedan otros problemas: ¿Cómo se ganarán la vida y quién pagará por su seguridad hasta ahora financiada por los contribuyentes británicos? El gobierno canadiense ha dicho que no lo hará.



Se espera que la pareja se gane el sustento, al menos en parte, a través de conferencias, algo así como los Obama.



Muchos observadores están más interesados en lo que causó este cambio sísmico en la monarquía británica. Algunos culpan a Meghan, una actriz estadounidense de 38 años, quien admitió el año pasado que adaptarse a la vida real había sido difícil.