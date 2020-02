"¡Perras agárrense!": Las críticas a Angie Flores y la sorpresa durante su presentación

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Angie Flores no recibió una crítica del todo positiva tras su presentación, sin embargo, los jueces llegaron a la conclusión que la hondureña será finalista. "Marcaste tu territorio y ahora sí que ¡perras, agárrense!", le dijo el juez Horacio Villalobos tras ver su puesta en escena.



No obstante, "La reina de Honduras", como les gusta decirle a la catracha, no convenció a algunos de los jueces con su presentación, pues dijeron que aún parecía estar nerviosa durante la actuación.



"La gran producción de tu presentación te comió, las áreas de oportunidad en cuanto al baile y seguridad escénica son muchas y no las puedes perder rumbo a la final", dijo Arturo López Gavito.

Por su parte, Horacio Villalobos dijo que "lo que vimos ahora es una presentación de una profesional, que puede ser bilingüe. Marcaste tu territorio y ahora sí que ¡perras, agárrense!", expresión que provocó los gritos y aplausos por parte del público.



Finalmente, tras escuchar las críticas de los jueces, Angie recibió la visita sorpresa de sus dos hermanos menores y de una prima, el momento se volvió emotivo pero lleno de alegría.

