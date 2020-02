Vanessa Bryant: "¿Por qué debería ser capaz de levantarme cada día?"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Vanessa Bryant publicó en las últimas horas un conmovedor mensaje donde relata con dolor la pérdida de su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes murieron en un fatal accidente de helicóptero.

A través de su cuenta de Instagram, Vanessa escribió un desgarrador texto que deja ver que ha sido incapaz de procesar el dolor. "Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi no están. No puedo con las dos a la vez. Es como que intento aceptar que Kobe no está, pero mi cuerpo rehúsa a aceptar que mi Gigi no volverá nunca a mí", dice la primera parte del mensaje.

Además, agrega: "Siento que esto es incorrecto. ¿Por qué debería ser capaz de levantarme cada día si mi pequeña no tiene esa oportunidad? Me enfada. Tenía mucha vida por delante".

Sin embargo, también dejó claro que sus hijas Bianka, Natalia y Capri son su mayor soporte para salir adelante.

En las últimas semanas se ha mencionado que Vanessa ha vivido un verdadero calvario producto de la muerte de Kobe y Gianna, algo que no la ha dejado ni siquiera dormir por el trauma que le supuso la devastadora noticia.

Los actos fúnebres de Kobe Bryant y su hija Gianna se llevarán a cabo el 24 de febrero en el Staple Center, a las 10 de la mañana (hora de Los Ángeles).