¿Por qué Mario Martínez no celebró su gol ante Real España?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El volante de Marathón revela que le tiene mucho aprecio a Real España. Dice que cuando anotó ya había pensado en no festejarlo. Además, manifestó que no deben cometer errores del pasado.

Mario Martínez pasó del odio al amor en cuestión de poco tiempo en el Yankel Rosenthal. Después de recibir cientos de comentarios en contra cuando se anunció su fichaje, ahora le abren el camino y le bajan el sombrero con respeto.



“El zurdo” se ha ganado ese logro con su capacidad. Le anotó a Real España y como profesional que es, no lo festejó y revela qué sintió cuando miró que la pelota había profanado la portería del equipo que le abrió las puertas en 2006 hasta 2019.



Un triunfo muy merecido: “Considero que al final no importa quien anote los goles sino que ganemos los partidos. Que sigamos de victoria en victoria y creo que merecimos ganar hoy”



Superiores en todo momento: “Salimos conscientes de que la localía era importante para nosotros, estamos en nuestra cancha, el equipo siempre hace buenos partidos cuando juega clásicos en el Yankel Rosenthal y hoy no era la excepción, nos peleábamos el primer lugar y allí está; estoy agradecido con Dios por el triunfo”.

Marathón se viene creciendo: “Este equipo viene demostrando cada partido que viene un mejor nivel y eso es bueno, estamos por la línea adecuada. Este nivel que estamos mostrando es para estar en los lugares de arriba”.



No festejó el gol porque respeta: “Yo soy agradecido con esa gente que me dio la oportunidad de darme a conocer. Solo tengo respeto por la institución, pero obviamente uno es profesional, ahora me toca defender los colores del Marathón y estamos para dar todo por ellos”.



Le mira chapa de campeón: “Esa es la idea, pelear arriba, entonces hay que seguir trabajando. No hay que caer en los errores del torneo pasado que estábamos allí arriba y al final nos costó el título. Creo que tenemos buen plantel y tenemos que demostrarlo partido a partido”.



Alaba partidazo de Kervin Arriaga: “Es un gran jugador con mucho potencia, está para la Selección, incluso para salir al extranjero y depende de él. Estos son jugadores que quieren estar arriba en los primeros puestos y eso es bueno para nosotros. Tenemos buen equipo”.

