Jonathan Rougier le cumple el sueño a fiel seguidor de siete años

Texto: Erlin Varela|Fotos: Aníbal Vásquez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con la energía propia de su infancia vuela en la polvorienta cancha para desviar una pelota, cuando de repente detiene el aliento para ver la imagen que ha bajado de esa camioneta negra.

¿Qué importa el entrenamiento ahorita? Ahí está su ídolo, ahí está su espejo, ahí está al futbolista al que admira y al que emula en cada entrenamiento.

El pequeño de 7 años no puede creer que frente a él tiene nada más y nada menos que a su héroe: Jonathan Rougier. A toda velocidad abandona la meta para enfundarse en un abrazo imborrable.

“Hola campeón, ¿cómo te llamás?”, saluda Rougier a su admirador, quien contesta bajando su mirada: “Me llamo Johan Sánchez”. Su timidez no puede disimular su alegría. “Me siento muy feliz”, dice el infante ante el “¿cómo se siente?” de su padre José Armando. No es para menos, por primera ve en persona al portero de Motagua.

Sueña ser como él y por eso ha escrito a mano el nombre de “Ruger” en sus suéteres con los que entrena en la U 7 de Motagua bajo las órdenes del técnico Wilson Gómez.

Escribe Rougier en su uniforme

Después de que la historia trascendiera en redes sociales, el argentino decidió llegar junto a su esposa e hijo a conocer a su seguidor número uno y llevó un regalo para él: una camisa azul de Motagua que lleva impresos el nombre de Rougier y el número 19.

Johan no duda en ponérsela encima de la anaranjada sudadera que tiene manuscrito el nombre del sudamericano. “Quiero ser como él cuando sea grande”, confiesa con su inocencia. Motagüense de raíz, el pasante de segundo grado ve los duelos de su amado Ciclón y se fija en cada movimiento de Johnny.

“Miramos juntos los partidos de Motagua y me dice: ‘Papi, ¿vio la volada de Rougier?’”, cuenta su progenitor.

Tan conocida es su idolatría por el argentino que tanto compañeros como entrenador y padres de familia lo llaman Rougier. “¿Y el gol que dejó pasar contra Olimpia?”, le pregunta Johan a su ídolo, quien le responde con gran humor: “¡Ah!, es que si no el partido iba a ser muy aburrido, ja, ja, ja”...

Entre tanto, la locura se ha desatado en la polvorienta cancha, situada en las cercanías de la colonia Miramontes y a donde entrenan las categorías menores de Motagua.

Todos quieren una foto con el cancerbero que el domingo fue titular en el 2-1 de Motagua sobre Olimpia. Fotos por aquí, firmas por allá y aplausos por todos lados. “Uno, dos, tres... Motagua”, grita Jonathan mientras posa con los infantiles. ¡Qué tarde para los niños y especialmente para Johan!

Vive en la Arturo Quezada

Jhonny se va, pero en el campo deja a unos niños invadidos de felicidad. “Cuando lo traje le dije que jugara en el campo, pero no quería entrenar porque quería ser portero. Yo no quería, pero los padres me dijeron que lo dejara y desde entonces juega en ese puesto”, relata su papá, quien cumple con una odisea para llevar a Johan y a su hermano Andy a los entrenamientos.

Bombero de oficio, José se la juega con su motocicleta todos los lunes, miércoles y viernes para salir del trabajo e ir rápido a la colonia Arturo Quezada a traer a sus dos retoños para llevarlos a la práctica.

“Espero algún día ser portero de Motagua y hacer tapadas como Rougier; lo admiro porque es bueno”, cuenta Johan ante el brillo elocuente de los ojos de su padre... De momento, su ídolo le cumplió un sueño...