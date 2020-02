Nervios invaden a Milagro Flores previo a cirugía de aumento de senos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A pocas horas de ingresar al quirófano para realizarse un aumento de senos, la presentadora hondureña Milagro Flores confesó sentirse nerviosa.

Basada en la filosofía "en la vida hay que hacer las cosas que te hagan sentir bien", la bella conductora, de 26 años de edad, detalló a EL HERALDO que "la cirugía (aumento de senos) es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo".

Hace un par de semanas la maestra de Artes Plásticas confesó a sus seguidores que una de sus metas para 2020 era ingresar al quirófano para moldear esa parte de su cuerpo, sin embargo, recibió avalancha de críticas.

"He recibido muchos mensajes diciendo que antes criticaba las cirugías", pero "no es así, yo nunca he criticado a alguien que se ha operado", dijo.

La joven bailarina también detalló que la operación no responde a presiones ni cánones de belleza, simplemente la realiza para "estar bien consigo misma". "No es que no esté conforme con mi cuerpo o con mi físico, pero si podemos mejorar porqué no hacerlo".

Sobre el tamaño de sus implantes, el rostro juvenil de HCH confesó que se aumentará dos tallas más de lo que la madre naturaleza le concedió.

Vacaciones

Recientemente, Milagro viajó a las bellas playas de Cartagena, Colombia, porque está de vacaciones. Según la catracha, ahora es el momento propicio para recuperarse después de la cirugía, por lo que probablemente se ausentará de la pantalla chica por un tiempo.

Milagro, presentadora del programa juvenil "El Vive de HCH", tiene más de 729 mil seguidores en su perfil de Instagram, donde a diario comparte fotografías de su vida privada.

La joven también es el rostro de los noticieros del canal hondureño y ha destacado en certámenes de belleza, entre ellos el Miss Honduras Petite 2015, cuando fue coronada con el primer lugar.