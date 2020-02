Infiel captado por la Kiss Cam se defiende: Destruyeron mi relación

QUITO, ECUADOR.- El hombre ecuatoriano que fue captado por la Kiss Cam besando a su supuesta amante durante un partido de fútbol, rompió el silencio y aseguró que "destruyeron su relación" con el video viral.



Deyvi Andrade, supuesto infiel, publicó un mensaje en redes sociales en el que manifestó que debido a la publicación su vida está arruinada.

“En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso”, aseguró el ecuatoriano haciendo referencia a las publicaciones de los medios locales que revelaron que él se estaba besando apasionadamente con la chica. Además detalló que cuando ambos se dieron cuenta que estaban siendo filmados reaccionaron de manera inesperada, dejaron su pasión de lado y fingieron no conocerse.

El hombre también dijo que “Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final”.

La inesperada reacción de la pareja despertó sospechas de una relación clandestina, incluso un usuario reveló más detalles y dijo que Deyvi Andrade tenía novia y estaba en el estadio junto a su amante.

En la publicación, Andrade aparece junto a su novia, la oficial, posando con un ramo de rosas. "La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo, porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”, dijo.



A raíz del texto, en el que el ecuatoriano es presentado como una víctima, un usuario respondió. “El que destruyó todo fuiste tú, al engañar, al mentir, al decepcionar a una mujer, las cosas siempre se saben, y lo que pasó con la cámara fue solo una simple coincidencia, que te han captado, el que hizo mal fuiste tú”.