Técnico de Venezuela renuncia por roces con la dirigencia

CARACAS, VENEZUELA.- El técnico de la selección de Venezuela Rafael Dudamel presentó el jueves su renuncia, argumentando que su relación con los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se ha deteriorado rápidamente.



Dudamel señaló que esas fricciones eventualmente hubieran afectado su continuidad en la selección en plena eliminatoria rumbo al Mundial de 2022.



Mediante una carta publicada en Twitter, Dudamel dijo que tomó la decisión de “dar un paso al costado, de renunciar a la selección Vinotinto, en su mejor momento histórico si, y a las puertas de un nuevo ciclo de las eliminatorias”.

FOTOS: 12 promesas del fútbol a seguir este 2020



La Vinotinto -la única selección sudamericana que nunca ha disputado una Copa del Mundo- se ubicó en noviembre en el 25to puesto del escalafón de la FIFA, la mejor posición de su historia, fruto de seis victorias, entre ellas su 3-1 ante la Argentina de Lionel Messi y su 4-1 sobre Japón, además de cuatro empates y dos derrotas.



“Considero que es lo mejor para la selección. Mi relación con la dirigencia se fue deteriorando aceleradamente en los últimos tiempos y en las condiciones actuales era muy complicado continuar”, destacó el estratega.



Dudamel, de 46 años, tiene contrato hasta las próximas eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Si el equipo nacional lograba clasificar, estaba previsto que el convenio se extendiera automáticamente.



Horas después, el presidente de la FVF Laureano González señaló en un comunicado: “nada tenemos que opinar sobre su decisión personal, por el contrario, reconocemos que cumplió sus obligaciones deportivas dentro de las expectativas planteadas inicialmente”.



“Solamente nos queda desearle que en sus nuevas actividades cumpla con los objetivos que se propone”, manifestó González y destacó la urgencia de buscar un nuevo técnico dado que las eliminatorias comienzan en marzo.



Las 10 selecciones sudamericanas se enfrentarán en un formato de todos contra todos en dos rondas, con partidos de ida y vuelta entre marzo de 2020 y noviembre de 2021. Los cuatro primeros lugares se clasifican directo al próximo Mundial, mientras que el quinto disputará un repechaje intercontinental en marzo de 2022.



El Comité Ejecutivo de la FVF deberá nombrar una comisión que tendrá a su cargo la designación del nuevo entrenador del combinado nacional, se lee en el comunicado.



El ex arquero de la selección primero se destacó como técnico del combinado sub-17 de su país y luego consiguió un histórico subcampeonato en el Mundial sub-20 de Corea del Sur en 2017. En paralelo, asumió como entrenador de la mayor el 1 de abril de 2016, justo antes de la Copa América Centenario, tras la renuncia de Noel Sanvicente, en medio de un ambiente de crisis.



Dudamel insistió que por la tensa relación con la dirigencia y “ya con un equipo blindado”, abandona el cargo de seleccionador para que a “un nuevo entrenador se le pueda brindar las condiciones de trabajo que a mí ya no se me ofrecían, indispensables para alcanzar el tan anhelado sueño” de debutar en una Copa del Mundo.



El técnico agradeció a los jugadores y destacó que “construimos un equipo sólido que tiene un norte seguro y del cual estoy muy orgulloso. Ustedes tienen el talento para alcanzar el objetivo mundialista y seré el primero en alentarlos a la distancia”.





Durante su gestión, Dudamel también experimentó algunas tormentas en su relación con varios jugadores, entre ellos el delantero Josef Martínez, estrella del Atlanta United, quien descartó la posibilidad de regresar a La Vinotinto mientras Dudamel estuviera al mando.



En septiembre de 2019, Martínez indicó que su decisión de alejarse de la selección se debió a que durante tres años enfrentó momentos difíciles y un "desgaste anímico" por el trato de Dudamel, quien ha sido criticado por su preferencia hacia ciertos jugadores, incluso algunos que no estaban en su mejor forma.



Pese a sus logros en la MLS, donde figura como unos de los jugadores más destacados y estableció un récord de 31 goles en 2018, Martínez tuvo esencialmente un papel de suplente bajo la batuta de Dudamel.



En la misiva, el entrenador no hizo mención alguna sobre su futuro inmediato. Sin embargo, unos reportes de la prensa en Venezuela y Brasil han señalado en las últimas semanas que tendría una oferta para dirigir al Atlético Mineiro de la ciudad brasileña de Belo Horizonte.

ADEMÁS: Franco Güity viaja a Arabia Saudita para unirse a su nuevo equipo