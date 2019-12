"No era justo que le quitaran la vida así", dice madre de niño asesinado en Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS.-"Yo lo único que pido y exijo es justicia. Doy gracias a Dios porque ellos van a pagar", fueron las palabras que la acongojada madre de Víctor Manuel Rodríguez, el pequeño de ocho años que pereció tras recibir un disparo durante un asalto suscitado en el barrio San Juan Bosco de Choluteca, pronunció durante el sepelio.



Gloria Ondina Manzano Mejía pidió todo el peso de la ley para los delincuentes que le arrebataron a su primogénito. "Que sea un precio justo por lo que hicieron".



"Yo sé que mi Dios es justo, Dios nunca tarda y le doy gracias porque los agarraron, porque ya no le van a arrebatar la vida a otra persona. Ya otra madre no va a sentir esto horrible", dijo mientras su esposo, también devastado, la acompañaba y abrazaba.

VEA: Doloroso entierro de niño asesinado por ladrones en Choluteca



La doliente además exigió que los dos sospechosos capturados el miércoles en el barrio El Centro de Choluteca, "paguen y les den los años que se merecen".

Sepelio Los restos del pequeño Víctor Rodríguez (8) fueron sepultados en el Cementerio General de Choluteca.





Sumida en tristeza, a dos días de haber dado a luz a su bebé más pequeña, Gloria Ondina insistió en que "no era justo que le quitaran la vida así (a su vástago)".



"No era justo que a las 6:00 de la mañana me estuvieran dando un hijo y a las 8:00 de la noche me quitaran otro. Tenía cuatro y solo tengo tres", recriminó la mamá del pequeño Víctor.



El padre del menor, quien ahogado en llanto recordó que él presenció el crimen, aseguró no tener palabras. "Esto que estamos viviendo no lo puedo describir, nunca está en los planes de ningún padre enterrar a su hijo".

LEA: Caen dos presuntos responsables de matar a niño de 8 años en Choluteca

El pequeño Víctor fue enterrado este jueves a las 3:00 de la tarde en el, ubicado en el barrioen el sur del país.