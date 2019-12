Donald Trump llama a demócratas "antipatriotas"

LONDRES, INGLATERRA.- El presidente Donald Trump criticó el martes a los demócratas, al calificar el proceso legislativo hacia un juicio político de "antipatriota" y "algo malo para nuestro país".



Trump hizo las declaraciones durante un encuentro con el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, en el marco del inicio de una cumbre de jefes de estado de la OTAN.



Trump ha criticado a los demócratas por realizar una audiencia relativa al juicio político mientras él se encuentra en el exterior.

La Comisión Judicial de la cámara baja ha convocado a una audiencia acerca de los fundamentos constitucionales de un posible juicio político para el miércoles, justamente cuando finalizan dos días de reuniones de los miembros de la alianza atlántica en Londres.

"Me parece muy antipatriota por parte de los demócratas montar un espectáculo", dijo Trump. "Me parece algo malo para nuestro país".



Trump no es el único que ha expresado quejas. El secretario de Estado, Mike Pompeo; el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone; y la asesora Kellyanne Conway han dicho que la convocatoria fue inoportuna.



Trump ha dicho que sólo le interesa obtener triunfos en política interna y exterior, entre ellos una reforma de la OTAN para que los miembros gasten más en defensa, pero con frecuencia parece interesado solamente en los hechos del día de la batalla contra el juicio político.

"Ni siquiera pienso en eso", volvió a insistir Trump el martes.



Antes de partir hacia Londres, Trump fustigó a los "demócratas inútiles" por convocar a la audiencia durante la reunión de la OTAN. "¡No está bien!", dijo.

También dijo que durante el vuelo leyó un informe de los republicanos sobre el juicio político, según el cual su decisión de retener la ayuda militar a Ucrania fue "totalmente prudente".



Los demócratas argumentan que Trump abusó de sus poderes presidenciales al retener la ayuda para presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy a fin de que investigara al exvicepresidente Joe Biden y su hijo.



Sin embargo, Trump reiteró con firmeza que la nube del juicio político no debilitaba su posición para negociar en la escena internacional.



"Conozco a casi todos los líderes", dijo Trump. "Me llevo bien con ellos. Es un fraude. El juicio político es un fraude. Ha resultado ser un fraude. Lo hacen sólo para obtener una ganancia política. Van a ver si pueden hacer algo en 2020 porque si no, van a perder".



Trump dedicó tiempo y atención a su campaña de reelección durante su permanencia en Londres. Asistió a una reunión de recaudación de fondos con estadounidenses residentes en el exterior en beneficio del fondo Victoria de Trump, una cuenta conjunta de su campaña y el Comité Nacional Republicano. Se recaudaron 3 millones de dólares para su campaña, de acuerdo con un republicano allegado al evento.



El presidente quiso restar importancia a un informe del inspector general del Departamento de Justicia, previsto para el 9 de diciembre, acerca de los orígenes de la investigación sobre la injerencia rusa, la que trastornó sus primeros años en funciones.

En respuesta a un trascendido de que el inspector general considera que la investigación fue financiada correctamente, dijo que le interesaba más un informe en preparación por parte del fiscal federal John Durham, a quien el secretario de Justicia, Bill Barr, pidió que realizara su propia investigación.



"Ese es el informe que la gente espera en realidad", dijo Trump.