Muere autor del tiroteo de Los Ángeles mientras la policía busca sus motivos

CARACAS, 16 Nov 2019 (AFP) .- El adolescente que disparó contra sus compañeros de clase en una escuela secundaria de California antes de intentar suicidarse murió el viernes, dejando a los detectives desconcertados sobre los motivos de este boy scout quien no había presentado signos alarmantes en el pasado.



Nathaniel Berhow murió en un hospital un día después de dispararse en la cabeza tras un ataque que dejó a dos de sus compañeros muertos.



Berhow, que cumplió 16 años el mismo día de su ataque, había sido trasladado al hospital junto a sus víctimas de la escuela Saugus de Santa Clarita en estado crítico.



La oficina del sheriff del condado de Los Ángeles confirmó que murió a las 3:30 pm (23h32 GMT) del viernes.



El puzzle de los motivos que lo llevaron a abrir fuego en la escuela Saugus, cerca de Los Ángeles, se profundizó cuando se conocieron detalles de un adolescente callado pero sociable que estaba familiarizado con las armas, pero que no tenía antecedentes de comportamiento problemático.



"Seguimos todas las pistas posibles. Por ahora no conocemos el motivo" del atacante, resumió el comisario de Los Ángeles, Alex Villanueva.



Las víctimas -un chico y una chica murieron mientras otros tres estudiantes resultaron heridos- parecen haber sido elegidos al azar, dijo.



"No hemos establecido aún un móvil o un vínculo entre el individuo y sus víctimas, aparte del hecho de que iban todos a la misma escuela", dijo a su vez el capitán Kent Wegener.



Nada indica que haya tenido motivaciones ideológicas o que haya actuado al servicio de alguna organización. Tampoco parece ser un marginal ni haber sido víctima de acoso escolar, comentó Villanueva.



"Tenía amigos, gente que pasaba a buscarlo o lo llevaba a su casa" y "yo lo veía hacer bastantes actividades deportivas", declaró al periódico Los Angeles Times un vecino del adolescente en Santa Clarita, Jared Axen, de 33 años.



"No era del tipo a iniciar una charla. Uno tenía que hacerlo. Era tranquilo, reservado, pero ser introvertido no es tan raro", agregó.



Aidan Soto, alumno de la escuela Saugus, no habría jamás sospechado que su compañero, muy activo entre los scouts, pudiera cometer un crimen como este. "Era un muchacho amable. (...) Los scouts más jóvenes realmente lo admiraban. Él estaba a su lado cuando lo necesitaban. Estoy perdido, estoy tratando de entender".





- Un conocedor de las armas -



El pistolero no tenía antecedentes violentos, pero su padre, divorciado de su madre hace unos años, tenía problemas con el alcohol y en un momento fue sospechoso de violencia conyugal, pero nunca fue procesado, por falta de pruebas.



Eso no impidió que Nathaniel Berhow estuviera cerca de su padre, enfatiza Jared Axen, quien recuerda que el adolescente se vio muy afectado por la muerte repentina de este último por un paro cardíaco en diciembre de 2017.



"Me dijo que extrañaba a su padre y que lo amaba", señaló el vecino.



El padre del joven fue descrito como un ávido amante de la pesca y la caza, y los vecinos recuerdan haberlo visto hacer preparativos en su garaje, incluida la fabricación de municiones para la caza de alces, según el LA Times.



Este conocimiento de las armas de fuego es actualmente el principal nexo entre el perfil del sospechoso y el asesinato del jueves.



Según Jared Axen, el joven a veces acompañaba a su padre en sus partidas de caza. Villanueva indicó que se encontraron armas de fuego en la casa familiar después de la tragedia.



Todavía no está claro cómo Nathaniel Berhow obtuvo la pistola calibre 45 que usó el jueves, manteniendo la última bala para suicidarse, pero las imágenes de CCTV de los asesinatos sugieren que el adolescente sabía cómo manejar esa arma, dijo el sheriff.



El tiroteo duró en total dieciséis segundos.



Dos de ellas, una joven de 15 años y un varón de 14, murieron como consecuencia de sus heridas. Un adolescente fue dado de alta en la mañana del viernes y dos alumnas, que debieron ser operadas, podrían abandonar el hospital en algunos días, según los médicos.