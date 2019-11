Caeli agradece apoyo tras confesar que youtuber intentó violarla

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La youtuber Caeli agradeció a sus fans el apoyo obtenido tras divulgar que un "colega" intentó drogarla y abusar de ella en una fiesta.

Mediante su perfil de Instagram, la mexicana decidió ponerle fin a la polémica dejando claro que desea “pasar la página”.

“Antes que nada gracias por todos los mensajes que me han estado mandando. Muchos de ustedes contándome sus historias, muy fuertes. Me parte el corazón saber que esto pasa tanto: Mucha fuerza”, escribió.

Luego agregó “Por otro lado…subí ese video para que tuvieran precaución. Hasta con gente conocida, que se cuiden mucho. Quiero lograr lo que he intentado todos estos meses desde que esto sucedió, pasar la página, deja(r)lo atrás. Como algo que me sucedió para dar una enseñanza a todos ustedes y no pasen por lo mismo”.

VEA: Así es la vida del famoso youtuber hondureño preso en EEUU

No reveló culpable

Caeli no quiso revelar la identidad de la persona que intentó abusarla y solo se enfocó en su porvernir. La famosa youtuber dejó claro que desea que los contenidos de su canal sean cada vez más alegres para "ser la Caeli que siempre fui".

“No hablaré más de este tema. Ni mucho menos de las personas involucradas. Voy a seguir subiendo videos tratando de volver a ser la Caeli que siempre fui, la que quieren mucho mucho y la que los hace reír”, dijo con el hashtag #PoderCaeliker.

ADEMÁS: Así es la hermana de Kimberly Loaiza

Caeli relató por más de 30 minutos que el traumático episodio lo vivió cuando participaba en la grabación de una serie. Con lágrimas en los ojos, la mexicana dijo que una persona adulteró su bebida, sin embargo, ella se dio cuenta y "no le tomó".

Este fue otro de los mensajes que publicó la joven youtuber tras hacer la delicada confesión.