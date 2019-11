La romántica promesa entre el príncipe William y Kate Middleton antes de la boda

LONDRES, INGLATERRA.-El príncipe William fue perseveranre y aunque Kate Middleton lo rechazó porque ya tenía otra relación, él no paró hasta que consiguió una cita.

Recientemente la experta real, Katie Nicholl, reveló en el libro Kate: The Future Queen que la pareja hizo un pacto sobre su futuro, acción que tranquilizó a Kate porque sabía que algún día recibiría un anillo y formaría una familia.

Es importante conocer que Kate Middleton y William se casaron en 2011, pero que antes atravesaron un breve ruptura amorosa, exactamente en 2007.

Tras ese tiempo separados, viajaron a la isla de Desroches, en las Seychelles, para pasar un tiempo juntos y darse una nueva oportunidad. “Allí, en la isla paradisíaca, William le prometió a Kate que quería tener una la relación a largo plazo. Por primera vez, hablaron seriamente sobre el matrimonio, y con el océano delante de ellos y bajo el cielo nocturno, hicieron un pacto”.

La pareja se conoció en la universidad en 2001 mientras estudiaban en St Andrews.

VEA: Los looks de Kate durante su visita a Pakistán

“Ambos éramos muy jóvenes. Intentábamos encontrar el camino y estábamos creciendo, era solo un poco de espacio, las cosas funcionaron para mejor”, fue la confesión del príncipe William al referirse a la corta separación.

Por su parte, Kate manifestó que "en ese momento no estaba muy feliz, pero me hizo una persona más fuerte. Descubres cosas sobre ti que tal vez no te habías dado cuenta ,y valoré ese tiempo para mí".

ADEMÁS: Así es el tercer hijo de Kate Middleton