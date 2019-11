Horario de los partidos de Champions League para este martes

MADRID, ESPAÑA.- Este martes comienzan las acciones en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Real Madrid visita al Galatasaray de Turquía a la 1:00 de la tarde, hora de Honduras. Sin embargo, a las 10:55 de la mañana se disputarán dos interesantes partidos, con los que se abre la jornada.

Shakhtar vs Dinamo Zagreb y Atlético de Madrid vs Leverkusen a las 10:55 de la mañana.

VEA: ¿Zidane fuera del Real Madrid?, Mou sería su sustituto

Hora de los partidos de Champions League:

Shakhtar vs Dinamo Zagreb 10:55 AM

Atlético de Madrid vs Leverkusen 10:55 AM

Manchester City vs Atalanta 1:00 PM

Galatasaray vs Real Madrid 1:00 PM

Olympiacos vs Bayer Múnich 1:00 PM

Club Brujas vs París Saint-Germain 1:00 PM

Tottenham vs Estrella Roja 1:00 PM

Juventus vs Lokomotiv Moscú 1:00 PM