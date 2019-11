Solo quedan entre 15 y 20 días de lluvia para cultivar en el país

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las lluvias siguen siendo irregulares en las zonas productoras del país y las posibilidades de lograr una buena cosecha de postrera aún son inciertas.



Muchos productores sembraron a finales de septiembre e inicios de octubre con la esperanza de lograr los 60 días de lluvia que pronosticaron los expertos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).



EL HERALDO consultó ayer a los agricultores sobre cómo han estado las precipitaciones en la segunda temporada lluviosa del año. Los labriegos narraron que las primeras lluvias fueron fuertes y humedecieron la tierra, permitiendo comenzar la siembra de postrera.



Luego las tormentas no han sido continuas, ya que entre Olancho y El Paraíso tienen cerca de una semana que no llueve y en algunas zonas del Corredor Seco suman más de diez días.



No obstante, la cosecha de frijoles aún no está en riesgo, porque existen posibilidades de más lluvias a finales de octubre y noviembre, confiaron. El clima cada vez se siente más inestable y la gente percibe a simple vista que no ha llovido como en otros años.



Lo cierto es que las posibilidades de lluvia cada vez son más escasas, por lo cual muchas represas no se van llenar y las fuentes de agua no se recuperarán por completo.



Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, afirmó ayer a EL HERALDO, que solo restan entre 10 a 20 días de lluvia en las zonas donde se cosechan granos básicos.



“En la zona centro, sur y occidente se espera lluvia el resto del mes, sobre todo, por las tardes”, anunció el experto, pero no son del todo regulares.

Sectores

Los estudios indican que el problema se debe a que las tormentas caen por sectores y por eso en algunos lugares el agua es mayor que en otros. En la cuenca que abastece la represa La Concepción, por ejemplo, no han sido suficientes las tormentas para llenar ese embalse.



Para ayer se esperaban lluvias más generalizadas en el oriente, centro y sur del país, mientras que en occidente se intensificarán a partir de hoy.



“De los 60 días de lluvia que se habían pronosticado ya tenemos como 46, más lo que falta del mes y en algunos sectores va ha llover hasta los primeros días de noviembre”, afirmó Argeñal.



La buena noticia es que hasta el 30 de octubre no se mira la entrada de ningún empuje frío, ya que cuando llegan estos fenómenos se terminan las lluvias en el centro, sur y occidente del país, especificó.



En noviembre, es decir entre el 1 y antes del 10, caerán algunos aguaceros y luego entrarán los primeros frentes fríos. Esto provoca que cambie la dirección de los vientos y deje de entrar humedad al centro, sur y occidente de Honduras.



Solo en las partes altas de Olancho se espera que las lluvias puedan extenderse hasta el 20 de noviembre próximo.



Después de la primera semana de noviembre, toda esa zona se seca y tendrían que esperar hasta abril o mayo de 2020 para ver lluvias regulares. Estos pronósticos preocupan a muchos agricultores, ya que esperan sacar sus cosechas a finales de noviembre.



Argeñal detalló que los campesinos que sembraron frijol precoz todavía pueden cosechar.

Las oportunidades también la tienen los agricultores que lo hicieron con las primeras lluvias de la temporada de postrera.



Ejemplificó que en algunos lados de Olancho las plantas de frijol ya tienen como un pie de alto, es decir, 30 centímetros, por lo cual, hay posibilidades de sacar una buena producción de frijoles.



Enfatizó que “en la zona sur, centro y oriente ya estamos terminando la temporada lluviosa y en la parte del Caribe, como el valle de Sula y parte del valle del Aguán, apenas empieza a llover, o sea, que se espera que noviembre sea bastante lluvioso en el norte de Honduras”.



Se estima que en los últimos diez días en las zonas productoras de granos básicos y en la cuenca de la represa La Concepción solo podrían caer unos 50 a 70 milímetros de agua.



Con estas precipitaciones se podría llegar al 40% o el 50% de la capacidad del embalse que abastece de agua a parte de la capital.



La proyección de los expertos es que estos días las lluvias sean entre leves y moderadas, sobre todo por las tardes, en las diferentes regiones.

Prepararse

Para el próximo año se ha previsto que las condiciones serán neutras, es decir, que no haya exceso de temperaturas cálidas y tampoco mucha lluvia.



En ese sentido, lo mejor es prepararse debido a que en el año 2020 la escasez de frijoles y, sobre todo, de maíz se podría agudizar.



Estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) indican que en la cosecha de primera se lograron alrededor de 510 mil quintales, de los 600 mil que se había pronosticado, es decir, la pérdida fue de 90,000 quintales, que significan unos 90 millones de lempiras, ya que el precio de garantía es de 1,000 lempiras por quintal.



Para la siembra de postrera donde se cultiva el 80% de los frijoles en el país se espera una cosecha de 2.5 millones de quintales, pero todo está sujeto a la cantidad de agua que caiga sobre las plantaciones al cierre de la temporada. La baja producción de este grano ha generado escasez en los mercados, sobre todo, de la capital.



Según las autoridades, en el campo todavía hay en existencia frijoles de la temporada de primera, pero existe acaparamiento y, por eso, se han reportado incrementos de hasta diez lempiras en la medida de cinco libras.



Estimaciones de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta) en una muestra de más de 157 mil manzanas de maíz monitoreadas en 14 departamentos del país con el apoyo de actores locales, se pudo constatar que se dejó de alcanzar un 41% de la producción esperada.



En ese sentido, las pérdidas de esto en la cosecha de primera, donde se cultiva el 80% de maíz, sumaron más de 41.1 millones de quintales. Según los productores ya no existen posibilidades de mejorar la producción de maíz, debido a que en postrera las condiciones están más dadas para frijol.