Fabián Coito sobre convocatoria: "Prefiero no hablar de los que no están"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre los 24 convocados de la Selección de Honduras para jugar ante Trinidad & Tobado y Martinica, Fabián Coito sorprendió con un par de llamados.

Al respecto, el entrenador explicó que en esta convocatoria "el criterio más importante es tener una buena base de futbolistas".

Estas fueron las explicaciones de Coito:





¿Qué se necesita para ser convocado?

Mantenemos comunicación con los futbolistas y el criterio más importante es, por ejemplo, en el caso de Bryan Róchez, tener una buena base con los cuales estamos contando y considerando. Al momento de seguir incorporando a esa base, que sean con la intensión de seguir y quedarse. Evitar el trasiego de futbolistas que entren y salgan. No podemos traer solo para ver, tienen que estar en buenas condiciones.





¿Descartan los cambios?

Si pueden haber cambios, quiero decir que nosotros evaluamos, no solo que esté en buen momento y se puedan considerar.





Llamados sorpresas

Bryan Róchez estuvo en la primera convocatoria con Ecuador, ahora está en un buen momento en el equipo, convirtiendo goles, y Douglas Martínez pensando en estos partidos para que pueda hacer un buen aporte, lo conocemos muy bien.





Biotipo de los rivales

No van a ser partidos nada sencillos, por supuesto. La localía de Trinidad y Tobado aún dificulta. Yo creo que observando los rendimientos también presentan cosas que nosotros podemos intentar explotar y, a través de ello, sacar el resultado. La fortaleza de un equipo la dan los futbolistas.





Ausencia de Michaell Chirinos

El criterio es deportivo por lo último que habían hecho. Michaell anoche convirtió un gol en contraataque. Pero yo prefiero no hablar de los que no están. Va a volver en cualquier momento. Pero este no es el mejor momento para él.





Rubilio y Quioto

Hay que darle participación a jugadores jóvenes, sin descartar a nadie. Nuestra consideración es convocar a futbolistas de acuerdo al momento y los rivales. Rubilio es un poco estratégico, él no está recuperado a un 100%, le quitaríamos participación en su club.





Choco Lozano

Considero a Lozano un jugador de gran experiencia europea, lo cual para nosotros tiene que ser un aporte y de grandes condiciones, por lo tanto lo tomaremos en cuenta cuando esté en un gran momento y que sea el aporte que todos esperamos.





Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago ha variado un poco en su sistema de juego, yo me dediqué todo el día a darle seguimiento a los jugadores que han venido jugando en estos últimos partidos. Hace un fútbol bueno que basa mucho en su aspecto físico.