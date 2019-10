José José, las polémicas que rodearon a "El príncipe de la canción"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- José José, quien murió a los 71 años este sábado 28 de septiembre en Florida, Estados Unidos, deja un vacío en la balada romántica en español.



"El príncipe de la canción", cuyo nombre verdadero era José Rómulo Sosa Ortiz, tuvo una vida llena de éxitos personales y profesionales. Sin embargo, no todo fue miel sobre ojuelas debido a varias polémicas que rodearon su vida personal y lo llevaron al fracaso.

Problemas con el alcohol

José José confensó en una entrevista que brindó en 2008 que uno de los peores errores de su vida fue haber caído en el alcoholismo.



El mexicano escribió un libro en el que cuenta sus anécdotas y relata lo difícil que fue aprender a vivir.



"Yo nací hace 15 años, los mismos que llevó de sobriedad. Así aprendí a decir no, a no dejar que me usen", dijo en una entrevista al medio El Universal.



Aseguró que debido a las drogas y el alcohol perdió "tiempo muy valioso, porque hubiera realizado muchos sueños, pero todo se convirtió en trabajo, trabajo, trabajo".

Su batalla, que libró por muchos años, le quitó su más preciado tesoro: su voz.



"Cuando te traiciona una mujer te refugias en tus amigos, cuando te traicionan tus amigos te refugias en la botella; es muy doloroso, he cargado con tantas traiciones que no me quiero acordar porque me vuelve doler", dijo en otra entrevista con la revista Vanity Fair unos años después.



Por años, José José tuvo diversos problemas de salud. Uno de los más evidentes fue su dificultad para respirar y hablar debido a una parálisis de la mitad del cuerpo ocasionada por la enfermedad de Lyme -causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que portan las garrapatas de patas negras-.



“Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el pulmón, con el estómago, mis intestinos… Todo como resultado del ataque de la bacteria”, indicó en marzo de 2015 en una conferencia de prensa. Años antes también había sufrido una pulmonía grave que le colapsó un pulmón.

Matrimonios

No muchos sabían que el primer matrimonio de José José fue con Natalia Herrera Calles, cuya relación marital duró cinco años, de 1970-1975.



Sus problemas con las drogas y el alcohol acabaron en 1993 con su matrimonio con la modelo Anel Noreña, con quien estuvo casado desde 1976 y con la que tuvo a sus hijos José Joel y Marisol.



Su separación solo le hizo empeorar y tocó fondo, llegando a vivir en un taxi a las afueras de la capital. El periodista Ricardo Rocha y la empresaria Tina Galindo lo rescataron y llevaron a internar a una clínica de rehabilitación en Estados Unidos.

En 1995, José José contrajo nupcias por tercera ocasión, con Sarita Salazar, una viuda y madre de dos niñas a quien conoció cuando fue internado en Estados Unidos, y quien decidió ayudarlo pese al deplorable estado en que se encontraba.



El cantante y Sarita, quien es cubana, tuvieron a su hija Sara al año siguiente. Tiempo después ella y su esposo Yimmy se hicieron cargo de la representación del cantante afincado en Miami.

Fue violado por sus amigos

"A José José lo violaron los amigos, a José lo vejaron los amigos. Le hicieron todo lo que a un niño no le deben hacer y no hubo un papá que lo defendiera", aseguró la expareja del cantante, Anel Noreña, en una entrevista para la televisora del Ajusco y que luego fue replicada por el Excélsior de México.



Anel Noreña reveló que los abusadores del famoso cantante mexicano fueron sus amigos de la colonia.



"Eran unos niños que andaban en la calle, que tomaban alcohol desde muy chiquitos, porque en su casa había alcohol siempre, los chamacos agarraban la onda y la mamá no lo veía no lo quería ver por el sufrimiento muy grande que había", dijo la actriz.

