VIDEO: Residente se burla de Daddy Yankee y su reclamo a los Latin Grammy

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-"Llamado a las Naciones Unidas por el reguetón", con ese titular junto a un polémico video, el cantante Residente se burló en redes sociales de algunos de sus colegas que han emprendido una campaña en la que aseguran que “Sin reguetón no hay Latin Grammy”.

Todo inició cuando el cantante Daddy Yankee posteó en sus cuentas de redes sociales, seguidas por millones de personas, un arte en la que se aparece la imagen del megáfono tachado con una "X" y la frase “Sin reguetón no hay Latin Grammy”. Esto luego que se dieron a conocer las nominaciones.

Captura de la publicación hecha por Daddy Yankee en su cuenta de Instagram en la que expresa su molestia en cuanto a las nominaciones en los galardones a la música latina.



Dicha imagen fue compartida por otros cantantes del género como J Balvin, Maluma y Natti Natasha.

Tras la polémica suscitada, el cantante René Pérez decidió dar a conocer su opinión, pero muy a su estilo.

“Está pasando algo que es grave. Me uno a ir a Las Vegas a derrocar la dictadura gubernamental de Los Grammy, porque lo que está pasando es horrible cuando veo esas nominaciones y no veo la presencia del reguetón”, comienza diciendo sarcásticamente Residente en el video que también aparece su hermano Gabriel Cabra.

"Cuando yo veo esas nominaciones y no veo la presencia del reguetón tanto" dice Residente a la vez que le pregunta a su hermano ¿Cómo tu te sientes? A lo que este responde de forma irónica. "A mi me parece obsceno. El reguetón es algo cultural, es algo que apoya a la humanidad. Para mi esto es un crimen de Derechos Humanos lo que acaba de pasar".



Seguidamente Pérez menciona algunos problemas que están ocurriendo actualmente en Puerto Rico y que no son prioridad para los cantantes en protestas." El agua está sucia en Puerto Rico, pero eso no importa, eso es segundo plano”.

“El jazz, la salsa, la bossa nova, el flamenco, el folclore, que se jodan, esos no están en ninguna lista”, añadió Residente entre risas.

Para finalizar, el cantante pidió a los músicos que se "relajen", que los Latin Grammy son los premios con mayor transparencia y que no ameritan una campaña de este tipo.

Vesión de Balvin

Luego de identificarse con la opinión de Yankee, el cantante Balvin publicó un video en el que explica que la campaña tiene como objetivo lograr una categoría especifica para el género del reguetón y no ser encasillados dentro de lo que se conoce como "género urbano".

Aplaudió las nominaciones de su amiga Rosalía, una de las artistas femenina con mayor presencia dentro de las categorías de los galardones.