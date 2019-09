Américo Navarrete rompe en llanto al hablar de su despido de Televicentro

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con un nudo en la garganta y las lágrimas de tristeza que aún ruedan por sus mejillas, el periodista deportivo Américo Navarrete rompió el silencio y reveló detalles de cómo fue su salida de Televicentro.

Navarrete, quien laboró durante 33 años para Deportes TVC, fue uno de los empleados despedidos el pasado mes de la casa televisora que sorprendió con su reestructuración.

En una entrevista brindada a Diario Diez, Américo Navarrete brindó detalles de cómo vivió ese duro episodio de su vida profesional. "Cuando el ingeniero me llamó a la oficina y me dijo eso, fue un duro golpe, frío por dentro", dijo.

"En la colonia Tara hay una iglesia, me fui a la capilla, bueno... fue un momento duro, bueno, perdón (...) es un momento duro se lo digo, que por tantos años, pero pasó, simplemente le pedí al Señor que me diera fuerza y aquí estamos", expresó mientras sus lágrimas rodaban; Américo no pudo contenerse y se llevó las manos hacia su rostro.

El expresentador del programa Acontecer Deportivo, que se transmitía los sábados al mediodía por TSI, siguió desnudando sus sentimientos ante las cámaras de Diez TV.

"Fue un momento duro, pero, a la vez dije yo... yo lo que me pregunté en ese momento fue ¿qué malo había hecho para irme?, pero al final de cuentas me enteré que no, me quedó aceptar la dura realidad: que algún día me iba a ir y de cómo le iba a decir a mi familia esto", continuó detallando, con un notable pesar que se sentía en cada palabra.

"Quedar sin trabajo no es bueno, pero la empresa me reconoció todos mis derechos. Estoy muy agradecido, pero cuando usted ama y quiere algo, eso produce un impacto. El impacto de mi salida lo solo lo comparo con la muerte de mi mamá, fue duro, se lo digo, hoy lunes 16 se cumple un mes de mi salida y aquí estoy", finalizó diciendo uno de los pioneros en el periodismo deportivo nacional.

