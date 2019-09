Alex Morgan ataca a Cristiano Ronaldo: "El dinero lo esconde todo"

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.-Alex Morgan arremetió este lunes contra el astro portugués Cristiano Ronaldo por su acusación por abuso sexual contra una mujer en Estados Unidos.



"No preveo acercarme a él de una manera diferente a la que lo haría con cualquier persona en Milán. Sí creo que, en el marco de un clima de época, muchas mujeres han hablado y es importante apoyar a esas mujeres", dijo la delantera, finalista en la categoría de mejor futbolista femenina.

Alex Morgan se refirió al caso del 27 de septiembre de 2018, cuando Katheryn Mayorga demandó a Cristiano Ronaldo por abuso sexual cometido años atrás, a la que luego forzó a firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de 375 mil dólares.



En aquel entonces la Policía reabrió el caso y la investigación estaba en curso; sin embargo, meses después finalmente lo cerró tras el polémico acuerdo.

Ambos futbolistas se verán en Milán en premios The Best

“En este caso en particular, creo que hay mucha evidencia por cubrir y, al final, el dinero ayuda a acallar estas historias", dijo Alex Morgan.



"Los cargos fueron desestimados y él puede seguir jugando. No es la única persona a la que le ha pasado, pero él es uno de los futbolistas más famosos del mundo en la actualidad y, obviamente, atrae la atención".

“No es que no piense que él sea uno de los mejores futbolistas del mundo, pero eso no tiene nada que ver. Una cosa es él como deportista y lo que ha conseguido y otra su persona y lo que haya hecho...", concluyó.



Alex Morgan compartió en su cuenta de Twitter un artículo titulado: “Ronaldo es un ícono de la corrupción en los deportes”. La delantera y Cristiano Ronaldo coincidirán el próximo 23 de septiembre en Milán en los premios The Best, publica Vanguardia.