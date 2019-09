Choco Lozano es presentado como nuevo jugador del Cádiz

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El hondureño Choco Lozano fue presentado este jueves de manera oficial como nuevo jugador del Cádiz de la segunda división de España.



Lozano, quien llega procedente del Girona en calidad de préstamo, se mostró muy emocionado de iniciar una nueva aventura. “Tenía muy claro la posibilidad de venir aquí. La opción del Cádiz fue la más clara y por eso di mi palabra. Estoy muy contento porque el vestuario me ha acogido muy bien”.



Anthony Lozano no ocultó que llegar a Cádiz fue un poco difícil por algunos trámites administrativos.

“No ha sido fácil y han sido varios los requisitos puestos por el Girona, he tenido la suerte de jugar aquí en play off con el Tenerife y soy consciente del ambiente de fútbol y de cómo e aprieta aquí. Esa es una de las cosas que también me influyó para venir aquí”, dijo.

Trayectoria

El hondureño que llegó a España en 2010, jugó para el Alcoyano, Valencia, Tenerife, Barcelona B, Girona y ahora con su nuevo equipo Cádiz.





Luismi Quezada y Choco Lozano fueron presentados este jueves como nuevos jugadores del Cádiz FC. Foto: www.cadizcf.com









En lo que respecta a la Selección de Honduras, Fabián Coito, desistió llamarlo por su mal rendimiento durante la pasada temporada con el Girona, sin embargo, no descarta llamarlo en un futuro.