Lupillo Rivera revela por qué se tatuó el rostro de Belinda   

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante Lupillo Rivera habló sobre las razones que lo llevaron a para tatuarse el rostro de Belinda en su brazo.



Ante los rumores de ya varios meses sobre un posible romance entre los cantantes, Rivera decidió aclarar a través de su cuenta de Instagram el tema del tatuaje y su vínculo con la chica de 30 años.



En un video publicado la madrugada del viernes, "El Toro del Corrido" aclaró que su relación con Belinda es solamente de amistad, que ellos se llevan muy bien, simplemente como amigos.



Además, Lupillo reveló el motivo para plasmar en un tatuaje el rostro de la cantante y aseguró que "Belinda y yo nunca hemos sido novios".



"Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz, me retó, me dijo ella: '¿A qué no te tatúas mi cara?'. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje".

Lupillo Rivera mostrando el tatuaje de Belinda a sus seguidores. Foto: Captura video.







Asimismo, de manera muy prescisa recalcó que no desea mantener en polémica a la cannte mexicano y solicitó al público no continuar más con los rumores de romance, como también pidió respeto para la cantante.



Reacción de Belinda





Al ver la publicación de Lupillo, la intérprete de "El Sapito" respondió: "¡Gracias por ser un caballero siempre! Eres un gran hombre y el mejor artista. También yo pido respeto para tí. Te mereces lo mejor. I love you".

VEA: La transformación física de Belinda



Rivera también ha revelado detalles sobre el origen de su amistad con Belinda.

"Nos conocimos en La Voz, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco o seis veces creo a diferentes partes, al cine, a un evento, a unas fiestas -incluso en varias partes nos agarraron los medios- pero nosotros solamente somos amigos".





ADEMÁS: Lupillo Rivera sobre Belinda: "Es la mujer más hermosa que he conocido"