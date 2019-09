Juan Guaidó promete boicotear elección anticipada en Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.- Los oponentes del presidente venezolano Nicolás Maduro no participarán en ninguna elección legislativa anticipada que sea convocada por el mandatario, afirmó el viernes el líder opositor Juan Guaidó.



En entrevista con The Associated Press, Guaidó dijo que participar en cualquier contienda electoral con Maduro aún en el poder sería una farsa.



El gobierno de Maduro ha prometido elecciones para los miembros de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, para principios de 2020.



Los comicios para elegir a los miembros del poder legislativo suelen realizarse más adelante en el año.

VEA: Estas personalidades son acusadas de desinformar

Guaidó, reconocido por Estados Unidos como el presidente legítimo de Venezuela, agregó que planea mantener el cargo de presidente interino incluso después de que concluya su periodo como presidente de la Asamblea Nacional.



El líder opositor reiteró que cualquier estrategia es necesaria para lograr el cambio y que la oposición estaba al tanto de que hubo contactos recientes entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro.





ADEMÁS: Mike Pompeo es llamado planta venenosa en Pyonyang