Youtuber Marina Joyce aparece 10 días después de misteriosa búsqueda

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la desaparición de la youtuber, aunque ya muchos esperan que suba un video a YouTube y explique lo ocurrido.

HARINGEY, LONDRES.-"¿Puedes ayudar a encontrar a Marina Joyce, de 22 años, desaparecida en Haringey? Fue vista por última vez el 31 de julio y reportada como desaparecida a la policía el 7 de agosto. Llame al 101 y cita a 19MIS031063 si tiene cualquier información", así decía el mensaje que publicó una ONG a través de su cuenta de Twitter y que poco después compartió la policía de Haringey. El anuncio no tardó en generar alarma y revuelo entre los seguidores de la famosa youtuber británica.

El misterio de su desaparición duró exactamente 10 días, hasta que nuevamente la policía confirmó que Marina Joyce estaba "segura y bien".

"Habíamos pedido ayuda para localizar a Marina Joyce, de 22 años, que había sido reportada como desaparecida en Haringey. Ha sido localizada y se encuentra segura y bien. Gracias por tus RTs", escribió la policía de Haringey en su cuenta de Twitter.

Ante la alarma creada tras la noticia, su novio Brandon compartió un mensaje en Instagram en el que pide que no se preocupen por ella.

Este fue el mensaje que escribió el novio de la youtuber.



"Todo se está gestionando profesionalmente. Por favor, no os preocupéis por ella porque está segura y bien (tenéis mi palabra sobre ello). Todos los que piensan que estoy actuando de forma sospechosa solo están mal informados y no me conocen en absoluto", escribió.

Recurrentes desapariciones

Hace tres años, en 2016, Joyce había desaparecido de manera similar. En esa época sus propios suscriptores manifestaron que ella tenía actitud extraña en sus últimos videos.

Delgadez, nerviosismo y moretones por su cuerpo fueron algunas de las evidencias que fueron aportadas por los usuarios junto al hashtag #Savemarinajoyce para apoyar diferentes teorías que iban desde un supuesto secuestro perpetrado por su novio hasta el consumo de fármacos o de drogas por parte de la "youtuber" británica.