Nancy Pelosi abordó la corrupción, migración y seguridad en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Después de reunirse con el canciller Lisandro Rosales para tratar temas de migración, combate a la corrupción, delitos transnacionales y derechos humanos, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ofreció este sábado una conferencia de prensa junto al resto de la delegación estadounidense que realizó una gira por los países del Triángulo Norte.

"El propósito de nuestra visita es promover la seguridad y la estabilidad en los países", inició diciendo Pelosi.

Además, agregó que "nos aseguramos que todos los países que visitamos entiendan que no puede haber seguridad hasta que acabe la corrupción. En un país no puede haber prosperidad, si no hay justicia".

Durante la reunión con Rosales, Pelosi y el canciller hablaron sobre una iniciativa bipartidista que fue aprobada el 15 de junio en el Congreso estadounidense y que fue trasladada al Senado para la aprobación de una reforma al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Pelosi también se refirió al tema, durante la conferencia de prensa. "Algo que es de suma importancia en cada una de nuestras reuniones es el tema de migración", dijo.

Nancy Pelosi durante la conferencia de prensa en Tegucigalpa, Honduras. Foto Emilio Flores| EL HERALDO



Pelosi no dejó por fuera los temas abordados en las otras reuniones que sostuvo por varias horas con representantes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña, entre los que destacan la empresa privada, sociedad civil y derechos humanos.

"Los niños y las poblaciones indígenas han sido un enfoque en todo nuestro viaje", destacó.

Finalmente dijo que brindarán su respaldo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

"En reunión con el fiscal general, le reiteramos apoyar a la Maccih para que siga haciendo su trabajo. Nosotros compartimos las preocupaciones que tienen sobre la falta de justicia e impunidad en Honduras", pronunció.

TPS y DACA

Nydia Velázquez, la congresista demócrata puertorriqueña, también ofreció unas palabras durante la conferencia de prensa y se refirió específicamente a la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su nombre en inglés) y el de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su nombre en inglés).

La congresista hizo enfásis en que seguirán "elevando sus voces" para que aprueben una legislación que les permita a los beneficiarios mantener el estatus que ambos programas proveen.

"Queremos ayudar a los tepesianos para que puedan tener ciudadanía en Estados Unidos. Sabemos que el TPS es muy importante para todos los centroamericanos", indicó.

Nydia Velázquez durante su participación en la conferencia de prensa. Foto Emilio Flores| EL HERALDO

Además, reiteró que "seguiremos con nuestro trabajo, con nuestras voces para lograr esa legislación" y que "estamos muy orgullosos de estar aquí, quiero que sepan que los apoyamos".



Velázquez junto con su homóloga Lucille Roybal-Allard trabajaron en la formulación de la normativa que permitiría la extensión de los programas de protección.

"La legislación no solo proveerá tranquilidad, sino también beneficios. Tenemos hondureños en cada distrito de EE UU y agradecemos su contribución", finalizó.