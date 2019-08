Guatemala y Estados Unidos firman acuerdo para restringir solicitantes de asilo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump afirmó que Guatemala ha firmado un acuerdo de “tercer país seguro” que ayudará a restringir el número de solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos en Estados Unidos.



El acuerdo requerirá que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos soliciten asilo en Guatemala y no en la frontera estadounidense.



La medida podría reducir el elevado número de migrantes, entre ellos salvadoreños y hondureños, que han abrumado el sistema de inmigración de Estados Unidos y dar a Trump una concesión que el mandatario podría pregonar como una victoria.



Ambas naciones han estado negociando el acuerdo por meses, y Trump amenazó el miércoles con imponer aranceles y otras represalias a Guatemala si no aceptaba el trato.



No queda claro por el momento cuándo entrará en vigor el acuerdo. La Corte Constitucional de Guatemala concedió tres interdictos que impiden al gobierno firmar el acuerdo sin la aprobación del Congreso.

Guatemala: Convenio da visas para trabajar

Según un comunicado del gobierno guatemalteco, parte del acuerdo establece un convenio para dar visas para trabajar en el sector agrícola a ciudadanos del país centroamericano, un programa que después podría ampliarse al sector de la construcción y al de los servicios.



"En el tema de la migración se acordó la cooperación conjunta entre los dos gobiernos mediante la correcta ejecución de un plan de implementación, el cual será aplicado a personas de nacionalidad salvadoreña y hondureña", dijo el gobierno guatemalteco.



Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los migrantes pueden presentar una solicitud de protección en Guatemala.



"Entonces si ellos llegan a Estados Unidos, sin haber tomado esta oportunidad, van a ser devueltos a Guatemala", señaló el Departamento.



Si los migrantes centroamericanos quieren "hacer el viaje hasta la frontera con Estados Unidos, pueden ser devueltos a Guatemala si quieren pedir asilo", dijo el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, que espera que el acuerdo entre en vigor en agosto.



A la pregunta de los periodistas sobre si este constituía un acuerdo de tercer país seguro, el funcionario indicó que este "es un término coloquial que define una provisión en la Ley de Nacionalidad y de Inmigración (...) pero no está necesariamente en el acuerdo".



"Realmente es un acuerdo para colaborar en el acceso de protección para individuos que están en su búsqueda y que están cruzando las fronteras de la región", explicó.



Candidatos presidenciales en Guatemala rechazan acuerdo

Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una piedra angular de su mandato, tenía previsto recibir el 15 de julio a su par de Guatemala, Jimmy Morales, en medio de especulaciones de que iban a firmar un acuerdo de tercer país seguro.



Pero horas antes de la visita la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca advirtió que cualquier acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro debía ser aprobado primero por el Congreso y la visita fue cancelada.



Luego de esa cancelación, Trump amenazó a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas familiares al considerar que había roto la promesa de convertirse en tercer país seguro.



Guatemala está a la espera de celebrar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 11 de agosto.



A pocos minutos de anunciarse el acuerdo, los dos candidatos presidenciales rechazaron el acuerdo.



"Debo pronunciarme en contra de un documento firmado sin la debida divulgación del contenido a la población de #Guatemala", tuiteó el candidato el derechista Alejandro Giammattei.



Además calificó como "una irresponsabilidad por parte del presidente Jimmy Morales haberlo hecho".



En tanto, la socialdemócrata Sandra Torre aseguró que el mandatario "sigue mintiendo".



"Estamos perdiendo al país en manos de un presidente irresponsable", dijo.





ONG Refugees: "Cruel e inmoral"

La ONG Refugees International calificó el anuncio como "muy alarmante".



"Guatemala no es un camino seguro para los refugiados y los demandantes de asilo", dijo el presidente de la ONG, Eric Schwartz.



Eliot L. Engel, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que Guatemala "no es un país seguro".



"La decisión del presidente de firmar este acuerdo con Guatemala es cruel e inmoral. Y además ilegal", señaló el representante demócrata.



Norma J. Torres, una representante demócrata por California que nació en Guatemala, dijo que este acuerdo deja muchas interrogantes.



"Una vez más, el gobierno de Guatemala eligió desafiar la voluntad de su propia gente para obtener el favor de la administración de Trump. Esto es un insulto al sentido común", dijo.