Cámara baja de Estados Unidos aprueba TPS para venezolanos 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Cámara de Representantes aprobó este jueves un proyecto de ley que pretende otorgar Estatus de Protección Temporal contra la deportación a miles de venezolanos residentes en Estados Unidos.



La iniciativa recibió 272 votos a favor y 158 en contra durante un debate que requería una mayoría simple para su aprobación. El mismo texto naufragó esta semana cuando 154 republicanos votaron para oponerse durante un debate en el que se requería el apoyo de dos tercios de los 435 representantes.



Los 158 votos en contra del jueves fueron republicanos, mientras que 39 legisladores de ese partido votaron a favor.



Un proyecto de ley equivalente no ha prosperado desde que fue presentado en el Senado en febrero pasado.



El Departamento de Seguridad Nacional es el organismo que, por lo general, concede el TPS (siglas en inglés del Estatus de Protección Temporal) a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos hasta que su país de origen se recupere.



La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que este proyecto de ley beneficiaría a cerca de 200,000 venezolanos que viven en territorio estadounidense.

En cifras: La migración en la frontera México-Estados Unidos



Los venezolanos podrían obtener el TPS, y su respectivo permiso de trabajo válido por 18 meses, si han permanecido de manera ininterrumpida en Estados Unidos desde que la medida entre en vigor y pagar 380 dólares al presentar una solicitud.



El legislador Doug Collins, el principal republicano en la comisión judicial, expresó su rechazo a la propuesta, alegando que fallos judiciales recientes han impedido al gobierno del presidente Donald Trump ponerle fin a la designación de TPS para ciudadanos de varios países.

“No deberíamos garantizar que la renovación sea automática”, dijo Collins. “Si no hacemos eso, podemos seguir con el mismo sistema fallido para designar TPS”.



El republicano Mario Díaz Balart, un patrocinador del proyecto de ley, exhortó a sus copartidarios a apoyarlo.



“Esto no debe confundirse con los problemas relacionados a inmigración”, dijo Díaz-Balart. “Esto es para abordar el caso específico de los venezolanos que sufren bajo este régimen opresor, y no debemos enviar gente de vuelta” a Venezuela.



Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, con el argumento de que el presidente Nicolás Maduro se reeligió de manera fraudulenta en 2018.



Las Naciones Unidas estiman que al menos cuatro millones de venezolanos han salido de su país, aquejados por una escasez crónica de medicinas y alimentos y una hiperinflación que llegó al 130,000% el año pasado.



El demócrata Darren Soto, un patrocinador del proyecto de ley, dijo tras la votación que “queremos que esto sea lo más bipartidista posible porque nos da una mejor oportunidad en el Senado”.



El TPS es el cuarto proyecto de ley relacionado a Venezuela que la cámara baja adopta este año, pero ninguno ha sido debatido en el pleno del Senado.



“Nuestra esperanza es que el voto de hoy encienda una llama en el Senado para que avancen los proyectos de ley sobre Venezuela”, dijo la demócrata Donna Shalala.