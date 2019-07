'Storm Area 51, They Can't Stop All of Us' -Asaltemos el Área 51, no pueden detenernos a todos, en español-, es el evento que fue creado por Matty Roberts, con el objetivo de encontrar extraterrestres en el lugar. Esto ha creado miles de reacciones en la red. Fotos: Twtter. (20/07/2019 - 02:29 PM)

1/16 1/16