"Saludos a mi mamá, dale miles de besitos": Hija de Ninoska Ponce tras la muerte de su abuela

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-A dos meses del fallecimiento de la pastora Ninoska de Ponce, la familia sufre otra irreparable pérdida. Este miércoles pereció la señora Anabella Sánchez, madre de la extinta religiosa.



La mañana de este miércoles, el pastor German Ponce confirmó la muerte de su suegra mediante una nota luctuosa. Además, su hija Hannah de Turcios lo hizo a su manera y dedicó un emotivo mensaje para su abuela.



"Hoy no me salen las palabras y no se qué decir... Descansá feliz abuelita, te espera un reencuentro hermoso y anhelado. Saludos a mi mamá, dale miles de besitos y disfrútense... las amo", escribió la joven en su cuenta de Instagram, a la que también adjuntó una foto de su abuela.

Se desconocen detalles sobre la causa de muerte de la señora Anabella Sánchez. El apóstol Germán Ponce se limitó a revelar que su suegra peleó una gran batalla y que "guardó la fe".

Hannah de Turcios recientemente publicó un emotivo mensaje para su fallecida madre, en el que expresó lo mucho que la extraña. "Un día que me recordó quién soy, a quién pertenece mi propósito, me afirmó en mi lugar y me aseguró que lo que el Señor da, nadie lo puede quitar. Un día de renuevo, sin duda. ¡Que lindo ser hija de Dios!".

La pastora Ninoska de Ponce murió hace dos meses luego de perder la batalla contra el cáncer, enfermedad con la que luchó por varios años.