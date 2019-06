Pedro Rebollar cataloga de "misóginas" las palabras de Diego Vazquez a Melissa Pastrana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como "misóginos" catalogó el asesor de la Comisión de Arbitraje, Pedro Rebollar, los comentarios del entrenador de Motagua, Diego Vazquez, quien criticó el trabajo arbitral de Melissa Pastrana durante la final de ida ante Olimpia.



Rebollar desaprobó las declaraciones del técnico del Motagua, quien aseguró que en ningún país del mundo ponían a una mujer a pitar una final de fútbol.



"Pienso que son declaraciones desafortunadas, es una declaración obviamente misoginia y que él ya tendrá la oportunidad de volver a comentar".



"No estoy de acuerdo con él, Melissa ha hecho un buen trabajo. El profesor comenta que hubo cierta parcialidad y no lo vemos así", agregó.



Y aseguró que, inclusive, el entrenador azul debió ser expulsado. "Tres momentos hubo en donde el cuarto árbitro tuvo que ir y controlar al técnico precisamente de Motagua y debieron haberlo expulsado. Una o dos situaciones se pueden, ya no está permitido y tuvo que ver sido expulsado y, sin embargo, consideró que era prudente dejarlo".

Ante la consulta que si fue un capricho el nombramiento de Melissa Pastrana. "Yo no diría que fue un capricho, sino fue una decisión fundada en las calificaciones que en el torneo tuvo que fue de ocho. Ya había tenido una final de copa, ya había tenido un clásico, un partido del descenso en la jornada 18 entre Honduras y Juticalpa con un gran aplomo. Capricho no, ya lo habíamos determinado en la Comisión de árbitros que somos cuatro".



Rebollar reconoce que el nombramiento de Pastrana también fue parte del proceso para que llegar en un mejor momento a la Copa Mundial Femenina. "Fue muy rápido pero se decidió tomar ese riesgo por la razón que va a representar a Honduras en Francia y es la mejor oportunidad que le podemos dar. Fuimos de prisa en esta oportunidad y no era lo ideal, pero nos arriesgamos y creo que nos fue bien".

