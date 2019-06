VIDEO: Diego Vazquez explica lo que realmente pasó cuando habló de Melissa Pastrana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unas horas después de finalizar el partido de ida de la gran final entre Motagua y Olimpia, a eso de las 11:00 de la noche del domingo, el entrenador Azul, Diego Vazquez, reaccionó a la ola de críticas que ha recibido tras emitir comentarios sobre el trabajo arbitral de Melissa Borjas Pastrana.



Fue a través de su cuenta de Twitter, @DiegoMartinV1, que el argentino, nacionalizado hondureño, aclaró que no ofendió ni a la árbitra ni a otra mujer con sus palabras, en las que aseguró que en ninguna otra parte del mundo una mujer pitaba una final.



"No es por género, es por capacidad y por experiencia, solo este torneo tiene un clásico, ¿y la vamos a poner en una final en el mundo?, no es por género, es por capacidad, pero bueno, hoy fuimos pioneros en el mundo", dice el entrenador de Motagua en la conferencia de prensa.

Melissa Pastrana en una de las acciones en la final. (Foto: Ronal Aceituno / EL HERALDO)



"Aquí está la entrevista completa, incluso le aclaro a Kenia -Torres- (MUJER) que no es por género, ya si algún periódico o canal saca de contexto con mala intención, no puedo hacer nada. No ofendí a ninguna mujer. Saludos a todas. Besos", fue lo que escribió Diego en el tuit con el que reposteó la entrevista.



En el corto video, publicado por el periodista Manuel Galicia y compartido por Diego en Twitter, se expone el contexto en el que Diego emitió las declaraciones, que han generado un sinfín de comentarios de las mujeres, ofendidas por lo que dijo el argentino.



En la entrevista brindada en la zona de prensa, Diego criticó el domingo las acciones en las que, a su juicio, Pastrana se equivocó dentro del campo y recalcó que no cuenta con la experiencia necesaria para arbitrar un partido tan trascendental como una final.



“Esto es de capacidad y tiene poca experiencia, es el segundo clásico que dirige. Melissa y Jack Rodríguez estaban totalmente parcializados, él estaba a mi lado y le pitó todo el partido a ella”, atizó.



“Si no mejoramos en algo básico y queremos ser precursores en el mundo de poner a una mujer a dirigir una final. En ninguna otra parte las mujeres dirigen finales y no es por violencia de género o por ser machista, es por algo que no pasa”, añadió.