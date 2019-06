Gareth Bale: "En el fútbol somos solo robots.. es como si perdieras el control de tu vida"

MADRID, ESPAÑA.- El futbolista galés Gareth Bale criticó lo duro de ser futbolista profesional al grado que lamentó que ellos pierden hasta el control de su vida.



"En el fútbol somos solo robots, no puedes elegir el calendario como en el golf o en el tenis. No puedes elegir lo que hacer y cuándo hacerlo. Nos dicen todo: dónde y cuándo estar, a qué hora hay que comer, a qué hora entrenar. Es como si perdieras el control de tu vida de alguna forma", dijo el jugador.



"Cuando eres un niño, no tienes tantos pensamientos en la cabeza, puedes disfrutar con tus amigos, reírte. Cuando llegas a ser profesional, hay todo tipo de presiones, críticas y se pierde ese sentimiento", expresó el futbolista en 'State of Play', la próxima película de BT Sports Films.



El martes, medios españoles informaron que bajo los planes de la directiva del Real Madrid está la salida de Gareth, quien se iría al Tottenham a cambio del danés Christian Eriksen.



De acuerdo con OK Diario, citado por el portal digital Fichajes.com, el equipo blanco aprovecharía el interés del equipo inglés por Bale para hacerse con la contratación de Eriksen.



El futuro de Bale, quien ha mostrado un buen nivel, pero que no ha dado los resultados esperados para su equipo, estaría fuera de los planes de Zinedine Zidane.

