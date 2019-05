Eduardo Zablah se retira del carnaval de La Ceiba: "Les digo hasta aquí... cuándo van a trabajar ustedes"

LA CEIBA, HONDURAS.-El reconocido director de certámenes de belleza, Eduardo Zablah, anunció su retiro de la realización de la feria y carnaval de La Ceiba, al mismo tiempo que envió un fuerte mensaje.



Durante la presentación de las postulantes a reinas del carnaval, Zablah dio su discurso donde recriminó "que el esfuerzo que hacemos muchos no se lo merecen la mayor parte de ustedes como ciudadanos de la ciudad de La Ceiba".



"Señoras, señores, autoridades, reinas invitadas, pueblo en general, hoy les digo hasta aquí llegó Eduardo Zablah con la feria y su famoso carnaval", anunció bastante molesto ante la audiencia que presenciaba el acto.



"Es fácil criticar el trabajo de los estúpidos que trabajan y cuándo van a trabajar ustedes, cuándo van a levantar La Ceiba, en vez de levantarse los pantalones o subirse el calzoncillo después de haberse revolcado con cualquiera", reclamó.



"Señores, antes de despedirme siento mucho que talves yo no sea el agrado de ustedes, pero lamentablemente creánlo o no, ni uniendo toda La Ceiba podrán hacer lo que yo he hecho por ustedes en nombre de La Ceiba y de Honduras. Eduardo Zablah, buenas noches Honduras", fueron las palabras del famoso director.

Sus declaraciones se viralizaron en las redes sociales. Hasta el momento se desconoce qué provocó su malestar.



Le puede interesar: Enrique Gardez, el hondureño al que YouTube y el maquillaje le cambiaron la vida